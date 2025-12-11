¿GOTY? Este es el videojuego que ROMPIÓ RÉCORDS en los Game Awards 2025

Este jueves 11 de diciembre se estarán llevando a cabo los premios The Game Awards 2025 , gala donde se premiarán a los mejores videojuegos del año, en lo que será una de las noches más emocionantes del año.

Si bien, el mundo gamer suele tener sus preferidos desde semanas o meses antes, para esta nueva edición, habrá grandes temas a considerar, como lo es el caso de Clair Obscur: Expedition 33, siendo el primer título en conseguir 12 nominaciones, la mayor cantidad en una misma gala.

¿De qué trata Clair Obscur: Expedition 33?

Clair Obscur: Expedition 33 es un videojuego desarrollado por Sandfall Interactive y comercializado por Kepler Interactive, el cuál fue lanzado el 24 de abril del 2025 para Playstation 5, Xbox Series X/S y para Steam.

Es un videojuego de rol con tintes de fantasía oscura y su jugabilidad por turnos incluye aspectos en tiempo real como eventos de tiempo rápido y acciones basadas en el tiempo, tanto en ataque como en defensa.

Esta historia se desarrolla en una atmósfera de paz y prosperidad en Europa, aproximadamente de 1871 hasta 1914, también concordia como “la Belle Époque”, hasta que un cataclismo conocido como “La Fractura” separa la ciudad de Lumière del resto del continente.

En un mundo oscuro año con año aparece una figura conocida como “La Pintora” quien con un simple trazo de su pincel mágico, ella escribe un número en el cielo y ese número representa la edad exacta de todas las personas que morirán ese mismo día.

Los habitantes han intentado por 67 años detener a “La Pintora”, aunque no han tenido éxito, hasta que una nueva expedición les devuelve la ilusión.

La historia inicia cuando te vuelves parte de la Expedición 33, el cuál es un grupo de supervivientes decidido detener el ciclo de muertes antes de que marque el temido número final.

¿Por qué es tan popular Clair Obscur: Expedition 33?

Sus fanáticos han destacado los temas de la trama, donde se aborda constantemente la filosofía sobre la mortalidad, el significado de la vida y el mismo arte como una expresión del ser.

Cada miembro de la Expedición mencionada tiene un trasfondo que nutre la historia del videojuego, donde las motivaciones y desarrollo de personajes está muy bien logrado, haciendo que conectes con la desgarradora historia.

Al tener una jugabilidad de rol por turnos, los elementos en tiempo real lo han hecho sentir como un título dinámico e intuitivo considerado incluso como revolucionario.

Los gráficos son uno de los mayores atractivos, donde el arte surrealista, y los escenarios se asimilan a pinturas, siendo un disfrute visual.

¿A qué premios de The Game Awards está nominado Clair Obscur: Expedition 33?

Juego del Año

Mejor dirección de juego

Mejor narrativa

Mejor dirección artística

Mejores bandas sonoras y música

Mejor diseño de audio

Mejor actuación (3 nominaciones)

Mejor juego independiente

Mejor juego indie debutante

Mejor juego de rol

Voz de los jugadores