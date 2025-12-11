GOTY 2025: Ver EN VIVO y GRATIS los ganadores HOY jueves 11 de diciembre de The Game Awards; resultados online y por internet

Los premios MÁS ESPERADOS a lo mejor de los videojuegos ya está aquí, hoy disfrutaremos The Game Awards en donde lograremos conocer los títulos de los mejores juegos del 2025, y por supuesto tendremos al ganador del preciado GOTY.

Después de que se hayan filtrado diversos anuncios como lo de Tomb Raider , muchos seguimos emocionados por saber qué otras sorpresas nos tiene preparada esta ceremonia. Hasta el momento conocemos que Evanescence estará presentándose con un número musical por su participación en la serie Devil May Cry.

Sigue nuestra cobertura EN VIVO y no te pierdas del MINUTO A MINUTO para que te enteres antes que nadie de todas las noticias que te esperan esta tarde.