FOTOS | Conoce a la mente maestra detrás de los rostros de Contracara.

La cinta “Contracara” de 1997, fue todo un suceso en aquella época no solo por reunir a dos celebridades en pleno apogeo, John Travolta y Nicolas Cage, y hacer que “intercambiaran” su rostro, sino también por los efectos que se usaron para lograr dicha hazaña.

El argumento plantea que los dos personajes son sometidos a cirugía para adoptar los rasgos faciales del otro, y aunque el montaje final evitó usar planos excesivamente sangrientos sobre el proceso quirúrgico, se han compartido imágenes que dejan en evidencia que al inicio existía la intención de ser más explícitos con el cambio.

El genio detrás de estos efectos especiales fue Kevin Yagher, un maquillista que alcanzó la fama a finales del siglo pasado y que lideró el deparftamento de maquillaje de “Contracara”.

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Yagher cuenta con una amplia trayectoria en su especialidad, pues fue el responsable del aplaudido look de Freddy Krueger, el temido villano de la saga “A Nightmare on Elm Street”.

Dentro de la filmografía de este profesional en el área de maquillaje, figuran películas como “Chucky: El muñeco diabólico”, “La leyenda del Jinete sin Cabeza”, “Una serie de eventos desafortunados” y “El Gato en el Sombrero”.

¿DE QUÉ VA “CONTRACARA”?

Con el fin de sabotear un complot terrorista, un agente del FBI, interpretado por John Travolta, se somete a una cirugía de transplante facial y asume la identidad de una mente maestra criminal, a quien dio vida Nicolas Cage, responsable del asesinato de su único hijo, pero el plan se complica cuando éste despierta antes de tiempo y busca venganza.

No te pierdas “Contracara” este domingo por la pantalla de Azteca 7.