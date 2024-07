¡El amor resplandece en La Academia! Cristian confesó quién le gusta

Los alumnos de La Academia 2024 participaron en la segunda Prueba de Inmunidad que resultó ser tanto divertida como reveladora. Durante esta prueba, los participantes debían encender el logo de La Academia utilizando focos, pero la verdadera emoción llegó con la incorporación de un elemento sorpresa: las preguntas que se les hacían antes de que pudieran colocar sus focos.

La dinámica se tornó aún más interesante cuando, en uno de los turnos, se destapó un posible nuevo romance entre los académicos. Pues al llegar el turno de Cristian, se le cuestionó sobre quién era su crush, a lo que visiblemente nervioso, el académico soltó un grito y, apenado, confesó que su interés romántico era la académica Isaveli. Esta revelación dejó a sus compañeros sorprendidos y añadió un giro inesperado a la prueba.

A pesar de la confesión, los conductores notaron que no había tensión palpable entre Cristian e Isaveli durante el resto de la dinámica. La revelación no pareció afectar la interacción entre ambos. La dinámica no solo proporcionó entretenimiento a los participantes y a los espectadores, sino que también arrojó luz sobre los sentimientos personales de los académicos. ¿Será que se desarrolle un romance en las próximas semanas?