¿Cuál es el único personaje de Disney que no apareció en Los Simpson?

El cortometraje Los Simpson en Plusniversario ya está disponible en Star Plus como en Disney Plus desde el viernes pasado a propósito del Disney Plus Day.

El proyecto reúne a Los Simpson con algunos personajes de Disney, cosa que ha puesto de cabeza a los fanáticos de las animaciones.

Al Jean, histórico guionista y productor de la serie, concedió una entrevista al portal BioBioChile y dio más detalles del esperado proyecto.

Uno de los escritores dijo: ‘obtengamos a todos los personajes que podamos de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars; los metemos en la Taberna de Moe y vemos qué sucede’. Y esa es prácticamente la trama del corto de tres minutos y medio

La historia del cortometraje se sitúa en la Taberna de Moe; sin embargo, se nota la ausencia de un personaje muy especial.

El único personaje que hemos evitado usar en todos nuestros cortos es Mickey Mouse. Y como pueden ver, tenemos a alguien más interpretando a Mickey en nuestra versión. Goofy juega un papel importante. Agregamos un cameo del pato Donald en el medio, Hank Azaria prestó su voz para Goofy, mientras que Dan Castellaneta interpretó a Donald

Al Jean habla de los retos al crear ‘Los Simpson en Plusniversario’

Al Jean reveló al portal chileno que fue más fácil escribir un cortometraje que un capítulo de media hora.

Hacer un especial así de corto es más fácil que un capítulo de media hora, obviamente, porque requiere de menos escritura, pero tener esa primera idea es realmente la parte más difícil

Tras mudarse de Fox a Disney, los productores no han tenido problema con mofarse de los personajes de la compañía del ratón Mickey Mouse.

Todo lo contrario. Han sido extremadamente acogedores y nos han dicho que hagamos lo que hacemos. Personas como Kevin Feige han sido extremadamente generosas con el uso de sus personajes, permitiéndonos hacer tonterías con ellos

Sobre las populares predicciones virales de Los Simpson, Al Jean considera que es momento de darle esperanza al mundo.

Publicamos un memo que decía: ‘comencemos a hacer predicciones felices’. No predecir cosas como pandemias y presidentes, sino cosas que realmente podemos esperar. Todo se hace realidad, así que solo espero que podamos predecir un futuro mejor para todos nosotros

