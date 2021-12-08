¿Los Simpson tendrán una nueva película? Su productor responde.

Al Jean, productor de 'Los Simpson: La película', asegura que tiene ideas lo sufientemente frescas como para poder desarollar otra cinta de la familia amarilla.

No hay aún avances reales al respecto, pero el creador aseguró que la intención de hacer otra cinta basada en la popular serie, sigue vigente.

Fue en una conversación con NME, donde fue cuestionado directamente respecto a si existe interés en realizar otra película de Los Simpson.

"Estamos maldecidos por los altos ratings.Todavía estamos en el aire como programa de televisión y eso lleva mucho tiempo. Trabajé en la película al mismo tiempo que en el programa, y casi mata a los animadores. Pero tenemos una idea, es solo que estamos esperando a ver cómo está el ambiente. ¿Queremos hacerlo como streamer? ¿En los cines? La animación ha sido la más lenta en regresar a los cines, pero ahora que de cinco años en adelante se están vacunando, el negocio podría reanudarse”, dijo Al Jean.

“Estamos en modo de esperar y ver qué pasa. Pero definitivamente hay un germen de algo ahí”, advirtió el productor de Los Simpson.

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'Los Simpson: La Película' cumple 14 años de su creación

'Los Simpson: La Película' se presentó en 2007, pero los fans de la serie siempre han deseado una segunda cinta basada en la familia amarilla.

Sin embargo, el programa sí sigue avanzando con sus temporadas, pero aún no se concreta el desarrollo de otro largometraje.

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