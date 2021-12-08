Ralph, el demoledor: Estas son las curiosidades de la película.

La película de Ralph, el demoledor se convirtió en una de las favoritas de los fans de Disney, ya que mostraba las aventuras de una pequeña y su amigo.

Te puede interesar: Estos son los personajes que desaparecieron de Los Simpson inesperadamente.

Sin embargo, después de su estreno en el año 2012, se pudo apreciar que esta gran cinta animada tiene algunas referencias a los videojuegos.

La historia de Ralph, el demoledor está basada en el villano de un videojuego de la década 1980 y de la más famosa máquina de arcade de 8-bits llamada Repara-Félix Jr.

Dirigida por Rich Moore, mientras que el guion fue escrito por Jennifer Lee y Phil Johnston, John Lasseter es el productor ejecutivo del film, además cuenta con las voces principales de John C. Reilly, Sarah Silverman, Jack McBrayer y Jane Lynch.

Por eso, en esta ocasión, te contamos algunas curiosidades que desconocías sobre esta grandiosa imagen de un villano que intenta ser un héroe.

Introducción en 8 bits

La presentación de la compañía de animación de Walt Disney, donde aparece el dibujo animado de Mickey Mouse en su primer cortometraje, tiene la apariencia de haber sido hecha para un videojuego retro de 8 bits.

La reunión de malvados anónimos

En la cinta, por primera vez se ven reunidos varios personajes famosos de videojuegos, como Zanghief y Byson del Juego Street Fighter II, Bowser de Super Mario Bros. También al Dr. Robotnik, némesis de Sonic y Clyde, fantasma naranja de Pac-Man, quien dirige la reunión.

Otros de los villanos en la reunión, quién es el único reconocido en los créditos es el rinoceronte morado Neff del juego Altered Beast, los demás son similitudes a otros juegos.

Los grafitis

Leroy Jenkins es el nombre de un jugador ficticio creado como parodia para el juego multijugador de World of Warcraft.

El personaje pertenece a un grupo de jugadores, los cuales están planeando las posibilidades de victoria en su próxima misión e ignorando las estrategias creadas para aumentar ese porcentaje de éxito.

El personaje se lanzó al ataque frenéticamente con el famoso grito Leeeeeerooooooooy provocando la entrada desorganizada de sus aliados y por tanto, la derrota total del grupo.

También te puede interesar: ¿Por qué Mike Wazowski es considerado otro villano de Monsters Inc.?

Como curiosidad extra, el monorriel donde viajan los villanos, se le menciona como Pac-Monorriel.

