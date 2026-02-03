De Gabriela Berlingeri a Kendall Jenner: estas son TODAS las parejas que ha tenido Bad Bunny

¡ Bad Bunny se casa ! Según reportes locales, el intérprete de “Me Porto Bonito” le habría pedido matrimonio a su pareja Gabriela Berlingeri, con quien ha tenido una relación intermitente desde 2017. La propuesta habría sucedido en su natal Puerto Rico, durante la residencia del artista en el verano. Si bien Gabriela resultó ser el gran amor de Benito, el historial de parejas del seis veces acreedor al GRAMMY va más allá. Aquí, te compartimos un breve repaso con TODAS las parejas que ha tenido el famoso Conejo Malo, incluida la mismísima Kendall Jenner.

¿Cuántas novias ha tenido Bad Bunny? Estas son TODAS sus parejas: de Kendall Jenner a Gabriela Berlingeri

Carliz de la Cruz

Bad Bunny saltó a la fama en 2016 con su éxito “Diles”. En aquel entonces, el artista mantenía una relación con Carliz de la Cruz, la cual inició en 2012. Si bien se sabe poco de aquel romance, en 2023, la mujer demandó a Benito por usar su voz en canciones como “Pa Ti” y “Dos mil 16” sin su autorización. Según se informó en aquel entonces, Carliz grabó la icónica frase “Bad Bunny, baby” en su teléfono celular en 2015, antes de que el cantante se hiciera famoso. Posteriormente, este la habría usado sin su autorización para las citadas canciones.

Gabriela Berlingeri

La relación entre Bad Bunny y Carliz terminó en 2017. Fue entonces cuando comenzó su historia con Gabriela Berlingeri. El vínculo entre Benito y Gabriela siempre se manejó con cierto hermetismo, por lo que también se sabe poco de esta relación. En su momento, se llegó a decir que se habían comprometido. No obstante, el artista negó tales rumores. Para 2023, la relación llegó a su fin de manera definitiva.

Kendall Jenner

Tras mudarse a Los Ángeles, California, en 2023, Bad Bunny cruzó caminos con Kendall Jenner por algunos amigos en común. Rápidamente, iniciaron un romance. Como pareja asistieron juntos a diversos eventos, como Coachella y la MET Gala, siendo la relación más mediática del oriundo de Vega Baja. Incluso, protagonizaron una campaña juntos para una marca de lujo. No obstante, la relación llegó a su fin a finales de ese mismo año, aunque en 2024 existieron rumores de una supuesta reconciliación, pero esto jamás se confirmó.

Romances NO confirmados

Durante su relación intermitente con Gabriela Berlingeri, se dijo que Bad Bunny habría salido brevemente con Cazzu y luego con Rosalía, especialmente tras el lanzamiento de su colaboración "La Noche de Anoche" de 2021. Sin embargo, ninguna de las partes involucradas llegó a confirmar tal información.

La reconciliación con Gabriela Berlingeri

Tras romper de manera definitiva con Kendall Jenner, todo parece indicar que Bad Bunny se dedicó 100% a su música, con el lanzamiento y la gira mundial de ‘DeBí TiRAR MáS FOToS’. Durante este período reconectó con Gabriela Berlingeri, a quien aseguran jamás dejó de amar. Según relata Chamonic3 - quien dio la exclusiva del compromiso - la propuesta de matrimonio sucedió durante un evento íntimo en el verano de 2025, mientras Benito se encontraba en plena residencia en Puerto Rico. La respuesta de Gabriela fue inmediata. Ahora, no queda más que esperar a que la pareja llegue al altar.