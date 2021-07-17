¿Cuánto sabes en realidad de los animales de El Libro de la Selva?

"El Libro de la Selva" cuenta la historia de Mowgli, un niño que vive entre animales salvajes en la selva de la India, la cual sigue siendo tan poderosa como cuando Rudyard Kipling la incluyó en su libro publicado en 1894.

Y aunque la temática de amistad, comunidad y anhelo sigue intacta en la actualidad, no se puede decir lo mismo de los animales del cuento de Kipling, pues desde hace un siglo, el autor uso su obra para manifestar su inquietud por el impacto del hombre en la naturaleza y muchos de los animales que describe en sus relatos se encuentran ahora en peligro de extinción.

Es por eso que aquí te contamos lo que debes saber sobre los integrantes de la pandilla de "El Libro de la Selva".

TE PUEDE INTERESAR: FOTOS | Descubren escenas idénticas de El Libro de la Selva y otras películas.

BAGHEERA

Las panteras negras como Bagheera, son una variante de color de los leopardos de Asia y África y los jaguares de Sudamérica, incluso así lo reconoce el mismo Kipling cuando describe a su personaje como "negra como la tinta, pero con las marcas de la pantera, que, bajo cierta luz aparecen como un patrón moaré".

Los leopardos no solo son los grandes felinos de mayor distribución en el mundo, sino también los más perseguidos, esto debido a que ellos pueden vivir en lugares como la periferia de las ciudades, donde es muy factible que lleguen a tener contacto con los humanos, además son cazados para el comercio ilegal de especies salvajes.

Expertos mantienen vigiladas muy de cerca las poblaciones de leopardos para determinar si es necesario que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) modique el estado de conservación de este felino de "casi amenazado" a "vulnerable".

BALOO

La identidad del oso de Kipling, es aún todo un misterio, pues en el libro, la descripción física de Baloo sugiere que es un oso bezudo u oso perezoso, pero su dieta de nueces y miel no encaja con los hábitos de la especie, ya que éstos prefieren los insectos.

Cuando el autor creó su libro, utilizó escritos de naturalistas del siglo XIX, y unas de sus fuentes fue un texto de historia natural de 1884, el cual señala que el oso bezudo de la India es vegetariano, por lo que la mayoría concuerda que Baloo encaja con dicha especie.

Los osos bezudos están clasificados como "vulnerables" por la IUCN y sufren algo de presión por el comercio de sus vesículas biliares.

SHERE KHAN

El enemigo de Mowgli es un majestuoso tigre de bengala y es el más amenazado de los personajes de Kipling. De acuerdo a información actual, en todo el mundo quedan solo 3 mil 890 tigres salvajes y de ellos, casi la mitad vive en India.

En 2010, se dio a conocer un aparente incremento en la población del tigre de bengala pues se sabía que solo había 3 mil 200 animales, pero no todos quedaron convencidos de que el aumento representara una recuperación del gran felino. Lo que sí es un hecho es que nuevos datos de la IUCN demuestran que el territorio global del tigre se ha reducido en un 40% desde 2010.

AKELA Y RAKSHA

Los padres adoptivos de Mowgli son lobos, animales circumpolares, es decir que su territorio abarca todo el planeta. El lobo indio es la misma especie que el lobo de Estados Unidos, de Canadá o de cualquier otra parte.

Esta especie tiene una clasificación de "preocupación menor" por la IUCN y prosperan en India, donde viven dispersos en las áreas rurales, sin embargo no existen pruebas de que les guste criar bebés humanos.

MIRA TAMBIÉN: FOTOS | La cinta con la que Keanu Reeves creó un nuevo ícono del cine.

KAA

La hipnótica Kaa es un pitón de la India, una serpiente no venenosa que puede llegar a medir hasta 6.4 metros de largo. Su mayor amenaza son los autos, seguidos por la destrucción de su hábitat y la matanza deliberada de los humanos, esto debido a que las confunden con especies venenosas.

REY LOUIE

Este personaje siempre ha sido un comodín, pues Kipling no lo incluyó en su libro, pero Disney sí en la película de 1967, donde el orangutan jazzista se convirtió en todo un éxito, pero existe un pequeño detalle en esto: no hay orangutanes en India. Este gran simio en peligro de extinción, solo vive en las selvas tropicales de Borneo y Sumatra.

Sin embargo, la nueva película live action de "El Libro de la Selva" acabó con dicha falsedad geográfica ideando una creativa corrección, la cual permitió conservar al rey simio y ubicarlo correctamente.

El Rey Louie de la nueva versión del clásico de Disney, es un Gigantopithecus, un género de simio enorme que vivió al sur de China, sureste de Asia e India, y aunque se sabe muy poco del aspecto real de esta especie, pues los expertos solo tienen mandíbulas, mueles y dientes, encaja perfecto en el árbol evolutivo de los simios asiáticos, por lo que es muy probable que tuviera un aspecto similar al del orangután moderno, pero con 2.7 metro de altura.

¡Asombroso! ¿no crees? Estamos seguros que no te sabías estos datitos de la pandilla de Mowgli.

No te puedes perder "El Libro de la Selva" este domingo por la pantalla de Azteca 7.