¿Fracaso anunciado? Lanzan avance de Cumbres Borrascosas y la gente no está feliz por esta razón

Cumbres Borrascosas es uno de los títulos clásicos de la literatura, y desde que se anunció su adaptación a película con el reparto de Margot Robbie y Jacob Elordi como los personajes principales, las redes sociales comenzaron a llenar de críticas a esta cinta que aún no se estrena, pero que ya tiene un avance el cual tampoco agradó a los seguidores de Emily Brontë, y aquí te contamos por qué.

Cumbres Borrascosas: lo que vimos en el teaser y que no gustó

Con “Everything is Romantic”, una canción de Charlie XCX de fondo, el teaser de Cumbres Borrascosas nos dio unos primeros vistazos de Catherine Earnshaw, interpretada por Margot Robbie, y Heathcliff, Jacob Elordi, pero lejos del romance gótico victoriano que Brontë planteó en su libro, el teaser nos mostró un escenario más erótico de lo que muchos esperaban.

“Parece un 50 sombras de Grey Victoriano”, “Emily Brontë retorciéndose en su tumba por culpa de esta atrocidad”, son solo algunos de los comentarios que comenzaron a dejar las personas en el avance de la película, y es que aquellos quienes son afines a la lectura no pueden negar que Cumbres Borrascosas es mucho más que una historia llena de relaciones sexuales, desde la venganza y la lucha de clases sociales, Brontë retrató algo más allá de lo que vemos en el teaser de Warner Bros.

Además de esto, mucho antes del inicio de la promoción de Cumbres Borrascosas, la adaptación de la directora de Saltburn, Emerald Fennell, ya había estado envuelta en críticas ya que cuando se anunció el cast de Jacob Elordi como Heathcliff los que ya conocían la novela se indignaron rápidamente ya que para muchos el personaje de Elordi no es blanco, pues su personaje en la novela de Brönte sería marginado precisamente por su color de piel.

Anunciada ya por las redes sociales como un fracaso más que anunciado, Cumbres Borrascosas de Emerald Fennell ya está llena de críticas negativas, y si bien esto puede no impactar en su taquilla, si lo que vimos en el teaser es todo lo que nos mostrarán en la película, muchos no saldrán nada contentos de la sala de cine.

¿QUÉ LE HICISTE A CUMBRES BORRASCOSAS, EMERALD? pic.twitter.com/J3y6NeSORo — andrea (@andrearendon__) September 3, 2025

¿Cuándo se estrena Cumbres Borrascosas en México?

Cumbres Borrascosas ya tiene fecha de estreno: el 14 de febrero del 2026, y si bien esta película no trata de una historia de amor como muchas otras, parece que todo su marketing estará enfocado en esa temática.