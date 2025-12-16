El doctor implicado en la muerte de Matthew Perry recibió su sentencia

El segundo de los dos médicos implicados en el caso de la muerte de Matthew Perry fue sentenciado este martes. El juez otorgó al doctor Mark Chavez una condena considerada por muchos como “leve”: ocho meses de arresto domiciliario y 300 horas de servicio comunitario.

En octubre de 2024, Chavez se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir ketamina. Según los fiscales, el médico admitió haber vendido la sustancia al doctor Salvador Plasencia, quien posteriormente la suministró a Perry semanas antes de su sobredosis fatal.

Además, se reveló que Chavez obtuvo la ketamina de manera fraudulenta, utilizando una receta a nombre de un paciente sin su conocimiento ni consentimiento.

La condena de Salvador Plasencia

A principios de diciembre, Plasencia fue sentenciado a 30 meses de prisión federal tras declararse culpable de cuatro cargos de distribución de ketamina. En los mensajes de texto entre ambos médicos, Plasencia escribió a Chavez: “Me pregunto cuánto pagará este idiota”, en referencia a Perry.

Este mensaje fue citado en una carta de impacto enviada al juez por Keith Morrison, padrastro del actor. Morrison señaló: “Este médico conspiró para romper sus votos más importantes, repetidamente, se escabulló en la noche para encontrarse con su víctima en secreto. ¿Por qué, unos cuantos miles de dólares? Para aprovecharse de la vulnerabilidad de nuestro hijo... y alardear, mientras lo hacía, con esa reveladora pregunta: ‘Me pregunto cuánto pagará este imbécil. Averigüémoslo’”.

La tragedia de Matthew Perry

El actor, recordado por su papel como Chandler Bing en Friends, murió en octubre de 2023 tras sufrir una sobredosis de ketamina y ahogarse en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles. Su fallecimiento conmocionó a Hollywood y abrió una investigación que derivó en múltiples arrestos.

Se espera que en las próximas semanas sean sentenciados otros implicados en el caso: el asistente de Perry, Kenneth Iwamasa, el presunto traficante de drogas Erik Fleming y la llamada “Reina de la Ketamina”, Jasveen Sangha.

Más allá de la tragedia y del proceso judicial que rodea su muerte, la figura de Matthew Perry sigue siendo recordada por su valentía al hablar públicamente sobre sus problemas de adicción. El actor, mundialmente famoso por interpretar a Chandler Bing en “Friends”, convirtió su experiencia personal en un mensaje de concienciación para millones de personas.