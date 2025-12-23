¡DESGARRADOR! La noticia que dio la esposa de Bruce Willis antes de Navidad

La esposa de Bruce Willis , Emma Heming, publicó un emotivo mensaje antes de Navidad en el que reflexionó sobre cómo la batalla del actor contra la demencia frontotemporal (DFT) ha transformado la vida familiar. Con honestidad, describió la mezcla de dolor y alegría que enfrentan en estas fechas, donde las tradiciones deben adaptarse a la nueva realidad.

“Las fiestas no desaparecen, cambian”

Willis, de 70 años, anunció su diagnóstico en febrero de 2023. Desde entonces, Heming ha relatado los ajustes que han tenido que hacer, incluso viviendo en casas separadas para facilitar la atención médica. “Las tradiciones que antes parecían fáciles requieren mucha planificación”, escribió.

“Momentos que antes traían alegría sencilla ahora llegan enredados en dolor. Sin embargo, todavía puede haber calidez, todavía puede haber significado. He aprendido que las fiestas no desaparecen cuando la demencia entra en tu vida. Cambian”.

El duelo

Heming confesó que lo más difícil es lamentar la vida que tenían antes de la enfermedad. Recordó que Willis era el “centro de todo” en Navidad: hacía panqueques, jugaba con los niños en la nieve y llenaba la casa de energía. "Era el que hacía panqueques, el que salía a la nieve con los niños , la presencia constante que recorría la casa a medida que transcurría el día. Me reconfortaba la rutina de saber exactamente cómo transcurriría el día, sobre todo porque soy una persona de hábitos. La demencia no borra esos recuerdos. Pero sí crea un espacio entre el ayer y el ahora. Y ese espacio puede doler". expresó con tristeza.

Tradiciones de Bruce Willis

A pesar del dolor, la familia mantiene las celebraciones. “Seguiremos abriendo regalos y desayunando juntos. En lugar de que Bruce prepare nuestros panqueques favoritos, lo haré yo. Habrá risas, abrazos y también lágrimas, porque la alegría y la tristeza pueden coexistir”, escribió Heming.

Un mensaje de resiliencia

Emma Heming ha convertido su experiencia en un espacio de apoyo para otros cuidadores, compartiendo en redes sociales información sobre la demencia frontotemporal. Con esta enfermedad, según explica la Clínica Mayo , "hay partes de estos lóbulos que se encogen, en un proceso que se llama atrofia. Los síntomas dependen de qué parte del cerebro se vea afectada. Algunas personas con demencia frontotemporal presentan cambios en la personalidad. Actúan de formas socialmente inapropiadas y pueden ser impulsivas o indiferentes en lo emocional. Otras pierden la capacidad de usar el lenguaje correctamente".