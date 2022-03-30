¿Cuál es la enfermedad que llevó a Bruce Willis al retiro de la actuación?

Uno de los actores más grandes de los últimos tiempos y un referente cuando de películas de acción hablamos, ha confirmado que se retira del mundo de la actuación. Bruce Willis, de 67 años, confirmó que dice adiós luego de ser diagnosticado con afasia.

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La noticia fue publicada por medio de la cuenta de Instagram de Rumer Willis, hija del actor, quien confirmó que Bruce Willis fue diagnosticado con una enfermedad que va a afectar sus habilidades cognitivas y de comunicación.

A los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él. Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo

Estamos atravesando esto como una unidad familiar sólida y queríamos atraer a sus fanáticos porque sabemos cuánto significa él para ustedes, al igual que ustedes para él. Como Bruce siempre dice, ‘vive el momento’ y juntos planeamos hacer precisamente eso

¿En qué consiste la afasia?

El padecimiento que enfrenta Bruce Willis es un trastorno que puede ocasionar problemas en las expresiones, la compresión, lectura y escritura, esto de acuerdo a la Asociación Americana de Habla, Lenguaje y Audición.

Además, en gran parte de los casos, las personas que padecen la enfermedad llegan a desarrollar problemas como la disartria, apraxia y deglución.

La enfermedad puede ser ocasionada por un accidente cerebrovascular y otra de las causas es tener una lesión en las partes del cerebro que coordinan el lenguaje.

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Los síntomas de la enfermedad pueden variar dependiendo la zona en la que se encuentra en daño, pero uno de los principales es colocar palabras en orden equivocado, omitir palabras cortas o inventar unas nuevas para comunicarse.

