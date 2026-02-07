DGA Awards 2026: Lista completa de ganadores en los Premios por Mejor Dirección, rumbo al Oscar

¡La temporada de premios continúa! Este sábado, 7 de febrero, se celebraron los DGA Awards 2026, premios otorgados por el Sindicato de Directores de Estados Unidos, que funcionan como uno de los grandes referentes de la Academia - en la categoría de Mejor Dirección - rumbo al Oscar . A continuación, te compartimos la lista completa de ganadores de la 78a edición.

DGA Awards 2026: Lista completa de ganadores en los Premios por Mejor Dirección

Como su nombre lo indica, los Directors Guild Awards (DGA) reconocen a los mejores directores en la industria del cine y la televisión. Este año, la competencia en cuanto al séptimo arte no es muy diferente a lo que hemos visto en entregas de premios anteriores, pues nombres como Guillermo del Toro y Paul Thomas Anderson figuran en la lista. En cuanto a los nominados en la pantalla chica, series como The Pitt y Hacks lideran el listado. Pero, ¿quiénes ganaron? ¡Checa la lista completa con TODOS los ganadores de los DGA Awards 2026!

*La lista se va actualizando conforme se vayan anunciando a los ganadores

Mejor Director de Cine

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Ryan Coogler, Sinners

Guillermo del Toro, Frankenstein

Josh Safdie, Marty Supreme

Chloé Zhao, Hamnet

Mejor Director en su primera película en cines

Hasan Hadi, The President's Cake

Harry Lighton, Pillion

Charlie Polinger, The Plague

Alex Russell, Lurker

Eva Victor, Sorry, Baby

Mejor Director en un Documental

Mstyslav Chernov, 2000 metros hasta Andriivk

Geeta Gandbhir, El vecino perfecto

Mohammadreza Eyni, Sara Khaki, Eyni Sara Khaki y Mohammad Reza Eyni, Cortando rocas

Elizabeth Lo, Mistress Dispeller

Mark Obenhaus y Laura Poitras, Cover-Up

Mejor Director en una Serie Dramática

Liza Johnson, The Diplomat

Amanda Marsalis, The Pitt

Janus Metz, Andor

Ben Stiller, Severance

John Wells, The Pitt

Mejor Director en una Serie de Comedia

Lucia Aniello, Hacks

Janicza Bravo, The Bear

Seth Rogen y Evan Goldberg, The Studio

Christopher Storer, The Bear

Mike White, The White Lotus

Mejor Director en Series limitadas y series antológicas

Jason Bateman, Black Rabbit

Antonio Campos, La bestia en mí

Lesli Linka Glatter, Zero Day

Shannon Murphy, Morir por sexo

Ally Pankiw, Black Mirror

Mejor Director de Películas hechas para televisión

Jesse Armstrong, Mountainhead

Stephen Chbosky, Nonnas Scott Derrickson, The Gorge Michael Morris, Bridget Jones: Loca por el chico

Kyle Newacheck, Happy Gilmore 2

Mejor Director en programa de variedades o noticias

Yvonne De Mare, The Late Show con Stephen Colbert

Andy Fisher, Jimmy Kimmel Live!

Beth McCarthy-Miller, SNL50: El Concierto de Bienvenida

Liz Patrick, SNL50: El Especial de Aniversario

Paul Pennolino, Last Week Tonight con John Oliver

Mejor Director en Deportes

Matthew Gangl, Serie Mundial 2025

Steve Milton, Torneo de Maestros 2025

Rich Russo, Super Bowl LIX

Mejor Director en Reality shows

Lucinda M. Margolis, Jeopardy!

Adam Sandler, El precio justo

Mike Sweeney, Conan O'Brien Must Go

¿Por qué ganar los DGA Awards es tan IMPORTANTE en la carrera por el Premio Oscar?

¿Ganar el DGA Award te garantiza el Oscar? Los Premios del Sindicato de Directores son el más grande referente para los miembros votantes de la Academia, previo a los Premios Oscar. A lo largo de la historia, sólo ocho ganadores del DGA NO han conseguido repetir el logro en la gala de la Academia. Dicho esto, es altamente probable que el ganador en Mejor Director de Cine de los DGA también termine obteniendo el Oscar por Mejor Dirección.

Los Oscar 2026 se llevarán a cabo el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. En Azteca 7 podrás seguir la cobertura del evento EN VIVO y GRATIS. Ya sea en el canal 7, nuestro sitio web o la app de TV Azteca En Vivo. También contaremos con un LiveBlog con el minuto a minuto de la gala.