DGA Awards 2026: Lista completa de ganadores en los Premios por Mejor Dirección, rumbo al Oscar

La temporada de premios continúa. Conoce la lista completa de ganadores de los DGA Awards 2026. Estos son todos los directores premiados, rumbo a la gala del Oscar.
¡La temporada de premios continúa! Este sábado, 7 de febrero, se celebraron los DGA Awards 2026, premios otorgados por el Sindicato de Directores de Estados Unidos, que funcionan como uno de los grandes referentes de la Academia - en la categoría de Mejor Dirección - rumbo al Oscar . A continuación, te compartimos la lista completa de ganadores de la 78a edición.
DGA Awards 2026: Lista completa de ganadores en los Premios por Mejor Dirección
Como su nombre lo indica, los Directors Guild Awards (DGA) reconocen a los mejores directores en la industria del cine y la televisión. Este año, la competencia en cuanto al séptimo arte no es muy diferente a lo que hemos visto en entregas de premios anteriores, pues nombres como Guillermo del Toro y Paul Thomas Anderson figuran en la lista. En cuanto a los nominados en la pantalla chica, series como The Pitt y Hacks lideran el listado. Pero, ¿quiénes ganaron? ¡Checa la lista completa con TODOS los ganadores de los DGA Awards 2026!
*La lista se va actualizando conforme se vayan anunciando a los ganadores
Mejor Director de Cine
- Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
- Ryan Coogler, Sinners
- Guillermo del Toro, Frankenstein
- Josh Safdie, Marty Supreme
- Chloé Zhao, Hamnet
Mejor Director en su primera película en cines
- Hasan Hadi, The President's Cake
- Harry Lighton, Pillion
- Charlie Polinger, The Plague
- Alex Russell, Lurker
- Eva Victor, Sorry, Baby
Mejor Director en un Documental
- Mstyslav Chernov, 2000 metros hasta Andriivk
- Geeta Gandbhir, El vecino perfecto
- Mohammadreza Eyni, Sara Khaki, Eyni Sara Khaki y Mohammad Reza Eyni, Cortando rocas
- Elizabeth Lo, Mistress Dispeller
- Mark Obenhaus y Laura Poitras, Cover-Up
Mejor Director en una Serie Dramática
- Liza Johnson, The Diplomat
- Amanda Marsalis, The Pitt
- Janus Metz, Andor
- Ben Stiller, Severance
- John Wells, The Pitt
Mejor Director en una Serie de Comedia
- Lucia Aniello, Hacks
- Janicza Bravo, The Bear
- Seth Rogen y Evan Goldberg, The Studio
- Christopher Storer, The Bear
- Mike White, The White Lotus
Mejor Director en Series limitadas y series antológicas
- Jason Bateman, Black Rabbit
- Antonio Campos, La bestia en mí
- Lesli Linka Glatter, Zero Day
- Shannon Murphy, Morir por sexo
- Ally Pankiw, Black Mirror
Mejor Director de Películas hechas para televisión
- Jesse Armstrong, Mountainhead
- Stephen Chbosky, Nonnas Scott Derrickson, The Gorge Michael Morris, Bridget Jones: Loca por el chico
- Kyle Newacheck, Happy Gilmore 2
Mejor Director en programa de variedades o noticias
- Yvonne De Mare, The Late Show con Stephen Colbert
- Andy Fisher, Jimmy Kimmel Live!
- Beth McCarthy-Miller, SNL50: El Concierto de Bienvenida
- Liz Patrick, SNL50: El Especial de Aniversario
- Paul Pennolino, Last Week Tonight con John Oliver
Mejor Director en Deportes
- Matthew Gangl, Serie Mundial 2025
- Steve Milton, Torneo de Maestros 2025
- Rich Russo, Super Bowl LIX
Mejor Director en Reality shows
- Lucinda M. Margolis, Jeopardy!
- Adam Sandler, El precio justo
- Mike Sweeney, Conan O'Brien Must Go
¿Por qué ganar los DGA Awards es tan IMPORTANTE en la carrera por el Premio Oscar?
¿Ganar el DGA Award te garantiza el Oscar? Los Premios del Sindicato de Directores son el más grande referente para los miembros votantes de la Academia, previo a los Premios Oscar. A lo largo de la historia, sólo ocho ganadores del DGA NO han conseguido repetir el logro en la gala de la Academia. Dicho esto, es altamente probable que el ganador en Mejor Director de Cine de los DGA también termine obteniendo el Oscar por Mejor Dirección.
Los Oscar 2026 se llevarán a cabo el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. En Azteca 7 podrás seguir la cobertura del evento EN VIVO y GRATIS. Ya sea en el canal 7, nuestro sitio web o la app de TV Azteca En Vivo. También contaremos con un LiveBlog con el minuto a minuto de la gala.