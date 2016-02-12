Tortura de cosquillas

Una de las torturas más inusuales de la antigua China era hacer cosquillas en las plantas de los pies, y aunque parezca lo contrario, esto no era cosa de risa. La víctima era amarrada y sus pies asegurados, después el torturador le hacía cosquillas con diversos objetos hasta que no podía más, esto era considerado un castigo contra la nobleza ya que no dejaba marcas y la víctima se recuperaba fácilmente ¿te imaginas recibir esta tortura?

ddc pies

Una variación de esa tortura era efectuada por los romanos, quienes descalzaban a sus prisioneros, les untaban sal y dejaban que una cabra la lamiera hasta que su lengua rasposa acabara con la piel del pie ¿puedes creerlo?





