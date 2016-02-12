Tortura de cosquillas
Una de las torturas más inusuales de la antigua China era hacer cosquillas en las plantas de los pies
Una de las torturas más inusuales de la antigua China era hacer cosquillas en las plantas de los pies, y aunque parezca lo contrario, esto no era cosa de risa. La víctima era amarrada y sus pies asegurados, después el torturador le hacía cosquillas con diversos objetos hasta que no podía más, esto era considerado un castigo contra la nobleza ya que no dejaba marcas y la víctima se recuperaba fácilmente ¿te imaginas recibir esta tortura?
Una variación de esa tortura era efectuada por los romanos, quienes descalzaban a sus prisioneros, les untaban sal y dejaban que una cabra la lamiera hasta que su lengua rasposa acabara con la piel del pie ¿puedes creerlo?¡Difícil de creer!