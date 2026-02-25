Lily Collins dará vida a Audrey Hepburn y esto es lo que ya se sabe del proyecto

Lily Collyns sorprendió a sus fans al revelar que tendrá la oportunidad de trabajar en un nuevo proyecto cinematográfico en donde le dará vida a la estrella de Hollywood, Audrey Hepburn, asimismo, será parte de la dirección.

De acuerdo con información difundida esta proyección se basará en el detrás de cámaras y el trabajo que se realizó en la exitosa cinta Breakfast at Tiffany’s (Diamantes para el desayuno), la cual ha sido considerada como una cinta de mayor influencia y fama dentro de su género al igual que de la época cinematográfica.

El proyecto que se basará en el clásico Breakfast Tiffany´s que se estrenóo en 1961 no será un simple remake ya que se adentrará en el proceso creativo y los desafíos a los que se enfrentó la producción.

Uno de los puntos que más ha destacado es que la actriz británica no solo será la encargada de encarnar y llevar a la pantalla grande la imagen de Hepburn, si no también estará participando como productora de la cinta, ya que ha señalado ser una fiel admiradora de la actriz por años.

De igual modo, se detalló que Alena Smitch será la guionista, Smitch ha destacado por ser la creadora de la serie Dickinson. Hasta el momento, no se ha revelado el nombre de artistas que se unirían a este proyecto para darle vida al autor Truman Capote, al director Blake Edwards y la diseñadora de vestuario Edith Head, piezas claves que llevaron al éxito Breakfast Tiffany´s.

Asimismo, no hay fun anuncio oficial sobre la fecha de estreno, pero información señala que este proyecto se ha gestionado por casi una década por lo que han crecido especulaciones de que su rodaje inicie a finales de este año o a principios de 2027. Lo que sí está confirmado es que este proyecto marcará la carrera de Collins.