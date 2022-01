Estas son las teorías que marcaron al mundo Disney-Pixar en 2021.

Constantemente los fans de las cintas de Disney-Pixar tratan de analizar el universo que admiran, por lo que desarrollan su creatividad al máximo. Las teorías son producto de ello y este 2021 salieron a la luz varias que aquí te presentaremos.

El destino de Sid Phillips

El temible Sid y su perro que tenían la “cualidad” de destruir a los juguetes y torturarlos desaparecieron luego de una de las cintas de la saga de ‘Toy Story’, por lo que su destino parecía incierto. Sin embargo, la tercera parte sale un chico que al parecer es Phillips, pues se ve un camión de la basura donde el sujeto que la recoge tiene una apariencia física similar al villano, pero con mucho más años encima. Desde luego, el chico porta una playera negra con una calavera y unos audífonos enormes.

Una infidelidad en Los Increíbles

Los Increíbles tienen un secreto bien guardado en su historia. Según una teoría, el padre de Violeta no es Bob, lo que dejaría entrever que hubo una infidelidad por parte de Helen. Violeta tiene el cabello oscuro y no se parece a sus padres. Además, al ser Los Increíbles producto de un experimento, la chica no tiene abuelos u otros familiares de los que pudiera haber heredado sus características físicas. Al parecer, Justino es el verdadero padre de Violeta, pues en una llamada que tuvo Helen con su mejor amigo (que por cierto no asistió a su boda), este le dice que llevan 15 años sin verse, la misma edad de su hija. Además, en la conversación, la superheroína le reclama que le debe un favor, el cual podría ser que no se haya hecho cargo de la adolescente durante tantos años.

Bing Bong “come” recuerdos de Riley

Según la cuenta Conspifiles, Bing Bong come ni más ni menos que recuerdos, pues la primera vez que se le vio estaba vagando por la memoria de largo plazo de Riley. Poco después es descubierto por Alegría y Tristeza; se sorprende al grado que quería huir, pues en realidad se encontraba robando pensamientos porque eso lo mantiene oculto y vivo. De la misma manera que en ‘Coco’, en esta cinta lo importante es ser recordado. El personaje hacía todo lo anterior para no ser olvidado.

