Revelan escena eliminada de la película Encanto de Disney.

Encanto, la nueva película de Disney llegó a la pantalla grande. El largometraje animado está inspirado en Colombia, por ello fue recibido con los brazos abiertos tanto en ese país como en Canadá, Estados Unidos y México.

Este gran estreno no solo se encuentra disponible en los cines, sino que la historia se podrá apreciar en la plataforma de streaming de Disney para el mes de diciembre.

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El 24 de diciembre fue la fecha marcada para que la película Walt Disney Animation Studios esté disponible en la plataforma de streaming.

La trama de la película de Disney

La historia comienza cuando Alma y su familia que huyen de su territorio, pero en su intento por hacerlo su esposo Pedro se queda en el camino y en medio de tal escena, a su alrededor la envuelve un Encanto y una nueva tierra la recibe junto con sus tres recién nacidos y la demás gente que intentaba escapar.

Además, Los Madrigal, de los que Alma es la cabeza, empiezan a tener dones; Mirabel quedó por fuera de esta lista de personas mágicas, aunque ya le llegará su momento de convertirse en la salvación de la familia.

La escena que borraron de la película Encanto

La versión física de la película sale el otro año, pero viene con nuevo material que fue eliminado de la cinta en la pantalla grande, se trata de una escena entre Maribel y su abuela.

El Blu-Ray de Encanto saldrá a la venta en el mes de febrero, pero con el material extra que podrás conocer a fondo, donde quedarán en evidencia todos los secretos de la familia Madrigal.

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Eliminar escenas de la película es algo sumamente común en todo tipo de producciones, aunque después salen a la luz.

En el caso de Encanto se trata de una escena que no logró llegar más allá un storyboard, en la que vemos a Maribel hablando con su abuela, donde confiesa que se siente culpable de haber destrozado a su familia.

