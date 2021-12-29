10 datos que no sabías de La sirenita: ¿Está basada en una historia real?

Tiene más de 30 años que 'La sirenita' vio la luz en la pantalla grande, pero hay 10 datos que seguramente no sabías sobre la película, entre ellos que está basada en una historia real.

Está inspirada en un cuento de Hans Christian Andersen

La historia de La sirenita está inspirada en una de las obras de Hans Christian Andersen, solo que Disney optó por darle un final feliz, pues en la versión de Andersen a la sirenita las piernas le duelen y sangran, el príncipe se va con otra y es condenada a pasar 300 años llevando a cabo buenas acciones para conseguir un alma.

Ariel está basada en Alyssa Milano

Para el personaje de Ariel, sus creadores se inspiraron en la actriz Alyssa Milano y para recrear el movimiento que caracteriza su cabello, se basaron en el movimiento del pelo de la astronauta Sally Ride, pues por la gravedad se la alisaba y movía.

Pelirroja por Daryl Hannah

La sirenita es pelirroja para diferenciarla de la sirena rubia de Daryl Hannah en 1, 2, 3… Splash! Además, el azul verdoso tan característico de la aleta de Ariel se creó especialmente para esa ocasión.

Creando a Úrsula

Para crear a la villana de la película, Úrsula, considerada mitad calamar por unos y mitad pulpo por otros, los diseñadores se inspiraron en la drag queen Divine.

Fue ganadora de Oscar

'La sirenita' tiene en su haber dos Premios Oscar en las categorías de Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original por “Under the Sea” ('Bajo el mar').

Úrsula y el mito de que es hermana de Tritón

Cuando se estaba creando la historia, se pensó en que Úrsula y el Rey Tritón fuesen hermanos. Algo así como una recreación de Zeus y Hades. Sin embargo, la idea se descartó para la película, porque en el musical de Broadway de La Sirenita sí que se incluyó.

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Otros datos que desconocías sobre La sirenita

La canción 'Parte tu mundo'

La escena donde Ariel canta 'Parte de tu mundo' estuvo a punto de ser eliminada de la película. La razón es que antes del estreno oficial, Disney suele hacer una proyección inicial a los niños para ver cómo reaccionan ante la película y a unas niñas no les gustó.

La estatua de Copenhague

Tras vencer a Úrsula y salvar la vida de Eric, vemos a Ariel sentada sobre una roca observando a su amado en la orilla. Sin duda, la postal está inspirada en la estatua de La Sirena de Copenhague.

Animación clásica

'La sirenita' fue la última película de Disney que se realizó en animación clásica de celuloide, así que cada una de sus imágenes fueron pintadas a mano, para lo cual se emplearon más de 1000 colores y fondos diferentes.

Los cameos de Disney

En 'La sirenita' podemos encontrar a unos cuantos personajes de otras series o películas, por ejemplo, en el musical de apertura de la cinta, cuando entra en escena el Rey Tritón, podemos ver entre el público a Mickey, Goofy y Donald. En la boda de Eric y Úrsula, aparece el Rey y el Gran Duque de Cenicienta.

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