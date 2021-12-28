Así luce el elenco de la película Son como niños. (FOTOS)

'Son como niños' es una cinta que tuvo dos exitosas partes y cuyo elenco ahora luce de una manera muy distinta a cuando participaron en las películas.

La primera película de comedia de la saga fue dirigida por Dennis Dugan y se estrenó en Estados Unidos en 2010, misma que provocó un gran impacto en la Unión Americana y posteriormente en el resto del mundo.

Muchas anécdotas sobre el trabajo de Adam Sandler junto con sus amigos han salido a la luz en cada una de sus películas; sin embargo en 'Son Como Niños' este grupo de actores le dio rienda suelta a su travieso espíritu.

El actor ha confesado en innumerables ocasiones que su trabajo le resulta bastante divertido y que por lo tanto, nada de malo tiene pasarla bien con los cuates mientras produces una gran cinta.

Sandler se siente siempre cómodo llamando a personalidades de la comedia como: Rob Schneider, Kevin James, Chris Rock, y David Spade, con quienes participa en este largometraje.

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'Son como niños' desecho material por exceso de bromas

Durante el rodaje se tuvo que desechar mucho material que fue atrofiado por bromas y risas incontenibles del reparto. La idea de realizar esta cinta llegó a Adam Sandler por las travesuras que ha acumulado a lo largo de su vida.

Taylor Laughter, quien tuvo una participación en 'Son Como Niños 1 y 2', aseguró que trabajar con Adam Sandler y todas estas personalidades de la comedia, fue una gran experiencia porque las risas no paraban nunca y a veces no podían trabajar.

Sandler celebró el gran éxito que tuvo la primera entrega de 'Son Como Niños' que decidió regalarle a cada uno de los protagonistas un auto deportivo de súper lujo.

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