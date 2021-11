El infierno que vivió Asia Argento durante el rodaje de Triple X.

El estreno de la cinta Triple X (xXx) tuvo lugar en octubre de 2002, sí, hace casi 20 años, y quién iba a pensar que esta película, además de éxito, estaría llena de mucha polémica, pues una de sus protagonistas decidió romper el silencio y no callar más todo el infierno que vivió durante el rodaje.

Nos referimos a Asia Argento, quien interpretó al personaje de ‘Yelena’ y junto a Vin Diesel -que dio vida a Xander xXx Cage-, fueron una gran mancuerna que le dio un buen resultado en pantalla a este proyecto.

Sin embargo, a principios de este 2021, Asia decidió no callarse más ese secreto que se la pasó guardando todo este tiempo sobre lo que vivió en aquel entonces durante el rodaje de Triple X cuando un fin de semana estuvo a solas con el director de esa película, Rob Cohen.

Y es que de acuerdo con sus declaraciones, que después tomaron fuerza en su libro autobiográfico ‘Anatomia di un cuore selvaggio’ (Anatomía de un corazón salvaje), Asia acusó a Cohen de haber puesto una sustancia en su bebida y luego abusó de ella, según detalló durante una entrevista: “Es la primera vez que hablo de Cohen. Abusó de mí haciéndome beber GHB, tenía una botella”.

Pero su relato no terminó ahí, ya que la actriz de 46 años continuó y afirmó que ella no sabía exactamente lo que había ingerido; lamentablemente, a la mañana siguiente de aquel trágico día, Argento había despertado desnuda en la cama del director de Triple X.

Aunque fue en la autobiografía que lanzó el 26 de enero de 2021 donde compartió a profundidad que aquella bebida que le dio Rob fue éxtasis líquido, misma sustancia que la hizo perder el conocimiento, por lo que fue así como se aprovechó de ella Cohen.

“Empecé a tener flashes, ver cómo me quitaba los pantalones y después me quedé en negro. Me desperté junto a él completamente desnuda, por la mañana me daba besos y yo, en vez de decir ‘qué me has hecho’, dije '¿pero qué he hecho?’”, contó Argento en su libro, donde también dejó claro que lo que sucedió fue sin su consentimiento y ese hombre no le gustaba.

Por su parte, el director de cine emitió su respuesta tras saberse esta situación y a través de su portavoz dio a conocer su postura en la que negó categóricamente lo dicho por la actriz. De hecho, resaltó que él la consideraba su amiga y que estas acusaciones eran desconcertantes para él, sobre todo si fue algo que ocurrió en 2002; aunado a lo que se decía de ella.

A lo que Rob se refería fue a la polémica que atravesó Asia en 2018, y es que el actor Jimmy Bennett señaló que ella lo agredió íntimamente en un hotel de California, lo anterior habría pasado cuando él tenía tan solo 17 años.

Este fue el escándalo que pudo haber manchado la carrera de la hija del director Dario Argento, aunque en un principio negó una relación con él, más tarde se retractó de esta versión, pero lo que respectaba a la acusación, negó por completo los hechos.

Recordemos que la vida para Asia en el cine no ha sido la mejor, pues fue una de las primeras en denunciar haber sufrido abuso en la industria cinematográfica y en 2017 hizo explotar la bomba al declarar que Harvey Weinstein se aprovechó de ella en 1997.