Vin Diesel: La evolución de su carrera en la industria de Hollywood.

Vin Diesel es reconocido a nivel mundial, pues se estima que tiene una fortuna de más de 250 millones de dólares. Este actor ha tenido una impresionante carrera con altos y bajos, mismos que lo han llevado al éxito.

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Fue en la década de 1990, cuando Vin Diesel llegó a estar tan desesperado que pensó en dejar la actuación y en su último intento por alcanzar el reconocimiento, hizo un cortometraje, mismo que años más tarde lo ayudaría a conseguir la fama.

Con 53 años, Vin Diesel, cuyo nombre es Mark Sinclair Vincent, es considerado uno de los actores de acción más reconocidos del momento, el cual ganó a través de la saga Rápido y Furioso, en donde ha interpretado el papel de Dominic Toretto en nueve ocasiones.

Desde que era pequeño, Vin Diesel fue muy apoyado por su padre adoptivo para participar en producciones teatrales y aunque más tarde decidió estudiar Escritura Creativa en el Hunter College, optó por abandonar su carrera, pues quería entrar en el mundo del cine.

Mientras conseguía un papel tuvo que trabajar de todo un poco, incluso estuvo como portero de antros, debido a que siempre ha sido alguien con una buena musculatura, lo que le facilitaba el trabajo para sacar a personas.

El cortometraje que cambió todo

En los años que estuvo buscando en distintos lugares una oportunidad para actuar, Vin Diesel invirtió su tiempo en escribir el guion, producir, dirigir y protagonizar un cortometraje semi biográfico llamado Multi-Facial de 1994, el que resultó ser tan bueno que fue seleccionado en el Festival De Cannes.

El trabajo en el cortometraje impresionó a la mayoría del público que lo vio durante el festival, en particular, el director Steven Spielberg.

En 1996, Vin Diesel seguía esperando la llamada que cambiaría su vida, la cual llegó ese mismo año, con la invitación de Spielberg para participar con un rol importante dentro de su próxima película que llevaba por título Rescatando al Soldado Ryan.

En 1998, la película se convirtió en todo un éxito, debido a que obtuvo 11 nominaciones a los Oscar, de los cuales ganó cinco, incluyendo el de Mejor Director.

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Hay que decir que, el papel que lo llevaría a la fama y a obtener esa fortuna de más de 250 millones de dólares, fue en Rápido y Furioso, cuya novena entrega se habría estrenado en el verano del 2020, pero por la pandemia se programó para junio de este 2021.

