Checa las 7 cosas que casi nadie notó en Rogue One: Una Historia de Star Wars.

Rogue One, es sin duda una de las cintas consentidas en la saga de Star Wars, los fanáticos se han encargado de defenderla a capa y espada de los sagaces críticos de cine, que demostraron su inconformidad con la entrega.

Podría interesarte: FOTOS | Conoce al hijo secreto de Arnold Schwarzenegger, son igualitos.

Y es que la llegada del actor mexicano, Diego Luna al reparto de esta increíble saga, así como el uso de tecnología novedosa, el épico regreso de Darth Vader, y muchísimas referencias a las primeras entregas de Star Wars, hacen que Rogue One, sea una de las películas favoritas de viejas y nuevas generaciones de fanáticos alrededor del mundo.

Algo que debes de saber, es que esta cinta no tenía planes de llegar a la pantalla grande, era de inicio, un proyecto para televisión.

Y para celebrar un aniversario más de esta cinta, te presentamos aquí las 7 cosas que casi nadie notó en Rogue One: Una Historia de Star Wars.

1. Leche de color azul, esta apareció por primera vez en 1977, cuando Luke Skywalker toma un vaso de esta peculiar bebida, y en esta película la volvimos a ver, en la cocina de Lyra Erso.

2. La simulación virtual de la Princesa Leia, interpretada por Carrie Fisher, no fue la única aparición que se tuvo que recrear de esta forma, ya que, en la cinta también se incluyó al actor Peter Cushing, quien interpretaba al Gobernador Tarkin, y que falleció en 1994.

3. El director de cine Rian Johnson, quien tuvo a su cargo el episodio VIII hace una aparición especial en la cinta, se trata de uno de los operadores de la Estrella de la Muerte, y de hecho llegó acompañado del productor con el que trabajó en aquella entrega.

4. Alan Tudyk, actor que se encargó de interpretar al androide llamado K-2SO, tenía experiencia trabajando con trajes de simulación, ya que en 2004, interpretó al robot Sonny en la película protagonizada por Will Smith “Yo, Robot”.

5. En esta entrega de Star Wars, ninguno de los personajes principales de la historia hace uso de un sable de luz, bueno, eso hasta que aparece el temible Darth Vader. ¿Lo habías notado?

6. Para el mexicano, Diego Luna, fue muy difícil rodar este personaje en el idioma inglés, y es que su acento era muy notorio, pero esto no fue un impedimento para que se quedara con el papel, ya que, el director Garret Edwards quería mostrar una amplia diversidad cultural entre el reparto, por eso se invitó a actores de distintas nacionalidades.

7. Varios de los vestuarios y trajes que vimos en los episodios V y VI fueron reciclados para usarse en Rogue One.

También te recomendamos ver: FOTOS | Diego Luna volverá a ser Cassian Andor para una serie de Star Wars.

Por nada del mundo te pierdas “Rogue One: Una Historia de Star Wars” en la pantalla de Azteca 7.

