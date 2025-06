¡El Peso del Amor llega a la pantalla de Azteca 7! ¿Cuándo se estrena y en qué horario?

En Azteca 7 los k-dramas no dejan de llegar, y es que después del estreno de Boys Over Flowers llegará a tu pantalla otro título bastante aclamado dentro del fenómeno de los dramas coreano: El Peso del Amor, también conocido como Oh My Venus por su título en inglés. Entérate de todos los detalles sobre su estreno y a través de qué plataformas podrás disfrutar de esta gran historia.

¿De qué trata El Peso del Amor?

El Peso del Amor se transmitió por primera vez en el 2015, y cuenta la historia de Kim Young-ho, un entrenador personal para famosos de la talla de Hollywood quien desgraciadamente sufrió una fuerte lesión en su niñez, y por otro lado nos presenta a Kang Joo-eun, una abogada con sobrepeso quien en su adolescencia tenía una figura que era envidiable.

Joo-eun es abandonada por su novio después de haber ganado algo de peso, y ella con mucha decisión se contacta con Young-ho para que la ayude a regresar a su peso ideal, así es como los dos comienzan a relacionarse y a darse cuenta que probablemente tienen más cosas en común de las que imaginaban. Este k-drama toca temas importantes como la aceptación, el enfrentamiento a fantasmas del pasado, y la superación, siendo una combinación perfecta entre drama, comedia y romance.

El Peso del Amor: su reparto

El Peso del Amor tiene entre sus filas de actores a:



So Ji-sub como Kim Young-ho, un entrenador personal de celebridades.

como Kim Young-ho, un entrenador personal de celebridades. Shin Min-a como Kang Joo-eun, una abogada que solía ser considerada hermosa en su juventud pero gana peso con los años.

como Kang Joo-eun, una abogada que solía ser considerada hermosa en su juventud pero gana peso con los años. Jung Gyu-woon como Im Woo-shik, exnovio de Joo-eun y atleta profesional.

como Im Woo-shik, exnovio de Joo-eun y atleta profesional. Yoo In-young como Oh Soo-jin, ex amiga de Joo-eun y ahora rival profesional.

como Oh Soo-jin, ex amiga de Joo-eun y ahora rival profesional. Sung Hoon como Jang Joon-sung, boxeador profesional entrenado por Young-ho.

como Jang Joon-sung, boxeador profesional entrenado por Young-ho. Henry Lau como Kim Ji-woong, asistente alegre y carismático de Young-ho.

como Kim Ji-woong, asistente alegre y carismático de Young-ho. Jin Kyung como Choi Hye-ran, madre de Young-ho.

como Choi Hye-ran, madre de Young-ho. Choi Jin-ho como Min Byung-wook, secretario del abuelo de Young-ho.

¿Cuándo se estrena El Peso del Amor en Azteca 7?

El Peso del Amor llegará a Azteca 7 el próximo lunes 23 de junio a las 6:00 p.m., y podrás disfrutarla a través de tu televisión, nuestro sitio web o nuestra app TV Azteca En Vivo.