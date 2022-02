El Poder del Perro, Duna y Amor Sin Barreras, las películas con más nominaciones al Oscar 2022.

Este martes, 8 de febrero, se dio a conocer el listado completo de películas que fueron nominadas a la entrega 94 de los premios Oscar y 3 producciones fueron las que brillaron, ya que obtuvieron el mayor número de llamados a las ternas, por lo que El Poder del Perro, Duna y Amor Sin Barreras arrasaron y están a la cabeza.

El Poder del Perro (The Power of the Dog), de la cineasta Jane Campion, logró imponerse con 12 nominaciones: Mejor Adaptación, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Producción, Mejor Música Original, Mejor Edición, Mejor Fotografía, Mejor Guión Adaptado, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actor, Mejor Director y Mejor Película.

Por el lado de Duna, este filme dirigido por Denis Villeneuve, consiguió 10 nominaciones: Mejor Película, Mejor Guión Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Edición, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Música Original, Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido, Mejores Efectos Visuales y Mejor Adaptación, nada más.

West Side Story o Amor Sin Barreras obtuvo 7 nominaciones: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Diseño de Producción y Mejor Sonido.

Mientras que Belfast destacó con 6 nominaciones: Mejor Guión, Mejor Sonido, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto, Mejor Director, Mejor Película.

Ahora comienzan las apuestas para descubrir qué película será la que más premios acumulará en la gala de premiación de la entrega 94 de los premios Oscar, que serán el próximo 27 de marzo y, por supuesto, con México presente, pues recordemos que Guillermo del Toro compite en la terna de Mejor Película con El Callejón de las Almas Perdidas.



