Guillermo del Toro arrasa con 4 nominaciones al Oscar 2022.

Para la ceremonia número 94 del galardón más esperado de la Academia, este año el director mexicano Guillermo del Toro arrasó con su producción cinematográfica El Callejón De Las Almas Perdidas protagonizada por Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette y Patricia Rooney Mara.

La cinta de suspenso psicológico obtuvo 4 nominaciones, en las categorías Mejor Película, Mejor Fotografía, Mejor Diseño De Vestuario y Mejor Diseño de Producción.

México está en los Premios Oscar

No es la primera vez que Del Toro pisa la alfombra roja de Hollywood, ya que en el 2018, la oscura película La Sombra Del Agua, obtuvo la mayor cantidad de nominaciones, en total 13 en varias categorías, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, y en casi todas las categorías técnicas, así como para el guión de la película. Y unos años atrás, 6 nominaciones con la cinta El Laberinto Del Fauno, alzando el Oscar en las categorías de maquillaje, dirección de arte y fotografía. ¡Te queremos Memo, te queremos!

¡Entérate! Lista completa de nominados a la entrega 94 de los premios Oscar.

Ahora regresa con una adaptación de la novela del mismo nombre, del escritor William Lindsay Gresham, donde nos sitúa a finales de los años 30, y nos presenta a Stanton Carlisle, un hombre que lleva muy lejos su visión de poder y riqueza. Recorriendo todo un circo hasta llegar a grandes espectáculos privados, con su número de “vidente”. Con la ayuda de una misteriosa mujer llamada Lillith, tratará de mantener su ambición y planeará un último pero peligroso acto.

Vive la #Oscarmanía y no te pierdas el 27 de marzo la ceremonia de los Premios Oscar por la pantalla de Azteca 7.



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