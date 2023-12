Elsa, una princesa empoderada

Las princesas de Disney tradicionalmente tienen el estereotipo de ser sumisas, mujeres en apuros que están a la espera que llegue su príncipe azul a salvarlas, pero ese no es el caso de la independiente Elsa de Frozen, que dejó muy claro que no necesita de ningún hombre para dirigir el reino. “Creo que son dos mujeres increíblemente fuertes, y nos enfocamos mucho más en la familia y en la hermandad entre ellas que si tenían o no un interés romántico”, señaló Jennifer Lee directora de Frozen l y Frozen ll.

¿De dónde surgió la idea de las personalidades de Elsa y Anna?

Buck y Jennifer Lee, recorrieron Islandia, Noruega y Finlandia en un viaje fascinante. De ahí volvieron con la idea de que las hermanas son de mundos paralelos: Elsa es una criatura mítica, mientras que Anna es un personaje de cuento de hadas. A Elsa la encontraron en Islandia, “naturaleza pura y todopoderosa”. Mientras que los paisajes de Noruega y Finlandia se acomodan más a la historia de Anna quien termina como reina de Arendelle.

Los compositores de “Libre Soy”, Kristen Anderson López y Robert López, escribieron siete temas más para la secuela, entre ellos una balada romántica que canta Kristoff, el enamorado de Anna. Pero estas princesas no son como las princesas de antes Cenicienta o La Bella Durmiente, Elsa y Anna, están inspiradas en mujeres de la actualidad, no esperan que alguien las salve, ellas luchan por conseguir sus propios sueños.

Elsa, una princesa que no necesita un príncipe para ser salvada

Elsa está muy ocupada siguiendo voces que le hablan solo a ella como para dedicarse al romance, un mensaje lleno de preguntas y una nueva aventura que emprender; “El reino no está a salvo. Descubre quiénes te están llamando. Tal vez ellos tengan respuestas. Ve al norte, a través de las tierras encantadas y hacia lo desconocido”, le advierte a Elsa el sabio de la tribu de las criaturas del bosque, la reina del girl power, destaca el amor de su familia y el de su hermana por sobre todas las cosas, el príncipe por otro lado es el villano de esta historia.

La lección más grande que Elsa nos dejó es que nunca debemos de negar quiénes somos para poder triunfar y destacar en este mundo. Siempre luchar por nuestra libertad, aprender a escucharnos y amarnos en todo momento.

