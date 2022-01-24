Sale a la luz inédita teoría sobre la película Frozen.

Una de las sagas animadas más famosas de los últimos años es Frozen, cinta que desde que llegó a la pantalla grande logró conquistar el corazón de chicos y grandes con la sorprendente historia de las hermanas Elsa y Anna, quienes son las princesas de un reino en medio de un bosque.

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La producción llegó al cine en 2013, al siguiente año el trabajo de dirección de Chris Buck y Jennifer Lee ganó el galardón de Mejor Película Animada en los Oscar, lo que abrió la puerta a un par de secuelas que han tenido la misma aceptación por parte de los fans.

Son los propios seguidores de la historia los que se han encargado de hacer diferentes teorías sobre Frozen.

La nueva teoría que explica la trama de Frozen

La primera entrega de la saga de Frozen se encuentra centrada en la forma en que Elsa puede aprender a controlar los poderes que le fueron entregados, pero que hasta ese momento ella veía como un castigo.

Sobre ese tema los fans han creado una teoría que podría cambiar todo lo que hasta este momento sabíamos de Frozen y el conflicto que existía entre Elsa y Anna.

La teoría dada a conocer por Luis Velody en TikTok explica que los verdaderos responsables de toda la situación fueron los padres de Elsa y Anna.

Pues en el momento que Elsa congela a Anna por accidente, los padres toman la peor decisión, ya que en lugar de tomar cartas en el asunto y ayudarla a controlar los dones que le habían sido entregados, ellos le piden a los trolls que le borren la memoria a la más pequeña de las hermanas.

Por este motivo, Elsa nunca aprendió a controlar sus poderes y mucho menos a entender sus sentimientos, lo que tuvo como consecuencia que cuando llegó al trono perdía el control con mucha facilidad.

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Otro de los grandes secretos revelados, es que en el castillo había un calabozo diseñado especialmente para controlar el poder de Elsa. Por eso, ahora los fans aseguran que los verdaderos culpables de todo fueron los padres de Elsa y Anna.

