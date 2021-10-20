¿Lo esperabas? Esta es la teoría más perturbadora de Frozen.

Frozen es una de las sagas animadas más populares en la actualidad, gracias al impacto que han tenido las princesas Elsa y Anna entre millones de niñas en el mundo.

La cinta fue galardonada con el Premio Oscar a Mejor Película Animada en el 2014; con ello dejó claro que cuenta con todos los elementos necesarios para ser aclamada por la crítica.

Sin embargo, existen múltiples teorías alrededor de esta cinta; una de ellas envuelve al propio Walt Disney.

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¿Cuál es la perturbadora teoría que envuelve a Walt Disney?

Walt Disney pasó a la historia por su trabajo como empresario, animador, guionista, actor de voz y hasta productor de cine; sin embargo continúa siendo recordado como el fundador de la compañía que llena de magia a millones de hogares en todo el mundo.

No obstante, una teoría afirma que Walt Disney no fue enterrado, sino congelado hasta que los avances tecnológicos permitan revivir su cuerpo.

El canal de Youtube Screen Rant retoma la teoría y asegura que la película Frozen está inspirada en el cuento del danés Hans Christian Andersen, titulado La reina de las nieves.

Los productores de la cinta decidieron adaptar el nombre a Frozen para honrar la memoria de Walt, según trascendió el mismo canal de Youtube.

Además, se ha dado a conocer que se tiene muy poca información del funeral de Walt Disney, ya que familiares hicieron el evento a puerta cerrada y evitando a la prensa.

Familiares del empresario no recibieron coronas de flores, sino pidieron donaciones al Instituto de las Artes de California, fundado por el mismo Walt Disney.

Roy Disney, sobrino del empresario, concedió una entrevista para los medios de comunicación en el 2004, donde desmintió que Walt está congelado y la película Frozen es un homenaje.

¿De dónde viene la leyenda? De las ganas de que Disney viviera... ¡Ojalá! De nuestra ansia de inmortalidad

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