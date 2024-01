Estos son los equipos que nunca han ganado un Super Bowl

El Super Bowl es un evento de talla internacional que aunque no seas fanático del futbol americano, seguro has escuchado hablar de él por los artistas que invitan cada año para presentarse en su show de medio tiempo. Para ser precisos, es el partido final del campeonato de la National Football League.

Este icónico partido, además de recaudar muchísimo dinero por todo lo que lo entorna, es acontecimiento que da de qué hablar en todos los medios de comunicación; ya sea por el tema deportivo o por los personajes que destacan dentro del mismo: actores, artistas e incluso los mismos deportistas.

¿Qué equipos nunca han jugado un Super Bowl?

La emblemática final que reúne a los campeones de la Conferencia Nacional y de la Conferencia Americana, tiene cuatro equipos que por circunstancias muy específicas nunca han logrado llegar al tan anhelado Super Bowl.

Los Cleveland Browns, Detroit Lions, Jacksonville Jaguars y Houston Texas son las cuadrillas que no han jugado ningún Super Bowl en toda la historia de esta famosa final de la NFL.

En el caso de los Jaguars y los Texans, la simple razón para que no hayan disfrutado de este icónico partido es porque fueron fundados en la década de 1990. Mientras que los Lions y los Browns, sí han ganado campeonatos pero estos fueron antes de 1966, año en el que se creó el Super Bowl.

¿Qué equipos nunca han ganado el Super Bowl?

La disputa por la final del campeonato de la National Football League ha sido jugada por muchos equipos, pero desgraciadamente una gran cantidad de ellos llenan la lista de los que que nunca han logrado ganar el anhelado título de campeones de la NFL. Aquí la lista:

Tennessee Titans

Su última oportunidad para poder concretar una victoria en el duelo más importante de NFL fue en 1999, cuando se enfretaron a los St. Lous Rams y que actualmente es considerado como uno de los mejores enfrentamientos de este campeonato.

Arizona Cardinals

Arizona es la franquicia más antigua que no ha ganado un trofeo Vince Lombardi, llegaron al Super Bowl en 2008 con un duelo ante los Pittsburgh Steelers que se decidió con una atrapada de Santonio Homes.

Minnesota Vikings

Con 4 veces intentando lograr un campeonato en la NFL, este equipo a pesar de los más históricos de la liga no ha logrado el objetivo final.

Carolina Panthers

La primera vez que llegó a la famosa final fue ante los New England Patriots en 2003 y la segunda y última fue en 2015 contra Denver Broncos. Cabe señalar que a pesar de ser uno de los equipos más nuevos de la NFL ya llegó a disputar el campeonato dos veces.

Los Angeles Chargers

La última vez que llegaron al Super Bowl fue hace 20 años. En 1994 perdieron en juego ante los San Francisco 49ers, no imaginando que cumplirían dos décadas sin poder volver a buscar quitarse de esta terrible lista.

Cleveland Browns

Una de las franquicias con más tradición no ha logrado llegar a la anhelada final de la NFL desde mediados de la década de 1980. A pesar de estar muchos años en el radar, nunca han ganado el campeonato.

Atlanta Falcons

Hasta el momento han jugado dos competiciones por el campeonato, la primera contra Denver Broncos y la segunda fue ante los New England Patriots. En la última ocasión consiguieron una basta ventaja de 28-3, pero lamentablemente no les fue suficiente y les dieron la vuelta en el partido.

Buffalo Bills

Increíblemente en la década de 1990 llegaron a cuatro Super Bowl seguidos, así es, ¡cuatro seguidos! Pero eso no les bastó para poder concretar una victoria dentro de ellos. Este año buscan borrarse de esta lista, ¿lo lograrán?

¿Cuáles son los equipos que más veces han ganado el Super Bowl?

Existe un “empate” en los equipos con mayor número de victorias en el Super Bowl, se trata de los Pittsburgh Steelers y los New England Patriots; ambos cuentan seis finales de la NFL ganadas. Pittsburgh consiguió cuatro de sus victorias entre 1975 y 1980 (época que se dice fue la mejor de la cuadrilla). Mientras que los Patriots lo hicieron en la famosa era Tom Brady-Bill Belichick.

De ahí para abajo, tenemos a los Dallas Cowboys y los San Francisco 49 ers, con cinco títulos ganados; ambos no han ganado ninguno desde mediados de los años 90. Y con cuatro campeonatos se posicionan los Green Bay Packers y los New York Giants.

Los equipos ganadores de los últimos Super Bowl

Los últimos años los ganadores del Super Bowl han sido algo variados, pero dentro de ellos figuran dos franquicias importantes: New England Patriots y Kansas City Chiefs.

-Super Bowl XLVIII: año 2014, Seattle Seahawks

-Super Bowl XLIX: año 2015, New England Patriots

-Super Bowl 50: año 2016, Denver Broncos

-Super Bowl LI: año 2017, New England Patriots

-Super Bowl LII: año 2018, Philadelphia Eagles

-Super Bowl LIII: año 2019, New England Patriots

-Super Bowl LIV: año 2020, Kansas City Chiefs

-Super Bowl LV: año 2021, Tampa Bay Buccaneers

-Super Bowl LVI: año 2022, Cincinnati Bengals

-Super Bowl LVII: año 2023, Kansas City Chiefs

