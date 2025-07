Eres Hermosa | El secreto de Go Mi Nyu parece ya no ser tan secreto... Hwang Tae Kyung se siente traicionado y no sabe cómo lidiar con las mentiras

Las cosas no siempre salen como uno quiere... ¿O sí? Parece que nuestra querida Go Mi Nyu no conoce muy bien la palabra >discreción<, lo que podría traerle problemas que comprometan su lugar dentro de A.N.JELL.

Por otro lado, Hwang Tae Kyung no es tan duro como siempre se hace mostrar, quizá y dentro de él hay amabilidad y puede que algo más sensible que no quiere mostrar.

¿Qué pasará con la historia de Eres Hermosa? ¿Cuánto más podrá Go Mi Nyu con esta doble vida? ¡No te pierdas ni un segundo de este divertido K-Drama!