¡El mundo de los Cdramas está de luto, tras la pérdida de Liang Youcheng!

Los fans más fieles de las cautivadoras historias de los Cdramas, están de luto tras la reciente noticia de que el actor Liang Youcheng fallecería tras estar internado en el hospital dos días por síntomas de gripe.

El actor de tan solo 27 años llegaría al hospital de emergencia tras presentar síntomas de resfriado, falleciendo el 30 de enero de este año.

Este suceso ha llenado de tristeza los corazones de miles de fans de los Cdramas, los cuales recibieron las noticias con sorpresa, ya que la actriz Barbie Hsu, recientemente también habría fallecido por causas similares, al contagiarse de gripe tras un viaje a Japón.

Motivo de la muerte de Lian Youcheng

Medios asiáticos informaron de la triste noticia, mencionando que el actor llegó al hospital por síntomas de resfriado común, con un diagnóstico inicial de enfermedad respiratoria, la cual comenzó a intensificarse con el tiempo.

La infección fue en aumento, hasta que perdió la vida, adjudicando su muerte a una fuerte infección que afectó su sistema nervioso central.

Fue su amigo, Wu Xuyi, quien dio a conocer el deceso con un emotivo mensaje en redes sociales: “Saltaste fuera del tiempo y te convertiste en una estrella, duermes para siempre, lo extrañaremos durante mucho tiempo, mi buen amigo, Liang Youcheng llegará hasta el final”.

¿Quién era Lian Youcheng?

Lian Youcheng era un actor asiático, que estaba en pleno despegue de su carrera, con tan solo 27 años había participado en diversas series de drama, como My Heart en 2021 y Echo of her voice en 2024, se sabe que estaba en la grabación de otro Cdrama, pero hasta el momento no se sabe si logró concluirlo o si se estrenara.

No se tienen muchos detalles sobre la vida del actor, ya que siempre se enfocó en su carrera y darse a conocer por su talento.

En recientes declaraciones de la familia, han solicitado respetar y mantenerse al margen tras la situación que están viviendo.