Esto es todo lo que debes saber entre la colección EXCLUSIVA de la marca de Drake, OVO x Marvel

Hace unos días se filtraron en redes los primeros vistazos de la colección exclusiva de Marvel y OVO, la marca del rapero canadiense, Drake, siendo una de los drops más esperados, pues reunirá lo mejor del streetwear y los superhéroes que tanto nos gusta.

A través de los años OVO ha lanzado grandes colaboraciones, mismas que en poco tiempo suelen agotarse debido a lo exclusivas que llegan a ser, aunque esta sería la primera vez que incursiona en el mundo de los superhéroes.

¿Cuándo sale la colección de Marvel x OVO?

Se ha hecho oficial que esta nueva colaboración estará disponible en línea a partir de las 10:00 am del viernes 12 de diciembre y aunque se espera que la venta sea mundial, el drop podría agotarse en cuestión de segundos, pues OVO es una de las marcas de ropa que mayor crecimiento han tenido en los últimos años.

De momento de desconoce el precio que pueda llegar a tener, aunque se espera que las playeras ronden los 50 dólares, siendo de los artículos más accesibles.

¿Cómo es la colaboración de Marvel x OVO?

OVO y Marvel se han unido por primera vez presentando una colección que está inspirada en una de las eras más crudas y vistosas de la historia de Marvel: la de los años 90’s, siendo narrativa y visualmente una de las etapas más aclamadas por los fans de los cómics.

Esta limitada colección está encabezada por nuestros antihéroes favoritos, donde podemos ver obras de Jim Lee y Todd McFarlane, dándonos una colaboración que se apoya de grandes gráficos que impactarán directamente en la moda.

Dentro de estas prendas podemos ver a los X-MEN, Venom, Wolverine, Ghost Rider, Doctor Doom como parte de ilustraciones clásicas de los cómics, donde se destacan, playeras, sudaderas, chamarras e incluso una tabla de skate.

¿Cuál es la importancia de Marvel x OVO?

El rapero Drake ha anticipado el lanzamiento de ‘ICEMAN’, su próximo disco por lo que se le ha vinculado al mundo de los superhéroes si recordamos a uno de los mutantes más destacados de todos.

Este nuevo drop podría ser una pista hacia la nueva etapa de Drake, por lo que es probable que pronto podamos verle más de cerca del universo de Marvel.