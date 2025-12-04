¿Traición a Marvel? Scarlett Johansson estaría negociando con DC para aparecer en The Batman II

En las últimas horas se ha reportado que la actriz que dio vida a Black Widow en el Universo Cinematográfico de Marvel, Scarlett Johansson estaría por formar parte del reparto de The Batman II, proyecto de DC protagonizado por Robert Pattinson, cambiando “de bando”.

De acuerdo con el medio estadounidense “Variety”, se espera que Zoë Kravitz, quien interpretó a Catwoman no regrese para la segunda entrega de Batman, misma que estaría por comenzar a filmarse esta primavera, por lo que el director Matt Reeves estaría en busca de un reemplazo de renombre que cumpla con el rol muy similar.

Entre los fanáticos han comenzado rumores sobre qué personajes podría interpretar, donde se ha especulado que podría interpretar a Hiedra Venenosa, Barbara Gordon o alguna otra adaptación que sorprenda a propios y extraños.

¿De qué tratará The Batman II?

Si bien, se ha informado que el guión Matt Reeves y Mattson Tomlin habrían concluído el guión a mediados de este 2025, por lo que la historia además de definida, ya habría tomado en cuenta su reparto.

En el mes de septiembre, Matt declaró para el medio "Variety" lo siguiente:

“Ha sido un largo camino, pero estoy increíblemente emocionado. Estoy muy orgulloso del guión que Mattson y yo hicimos” (...) “Guardamos el guión en una bolsa secreta que literalmente tiene un candado con un código. Robert Pattinson estaba en Nueva York en ese momento, y todo es de alta seguridad”.

Ante todo esto definido, no se sabe a ciencia cierta cuál podría ser el rol de Scarlett Johansson en The Batman II y aunque la actriz se ha llenado de grandes proyectos para este 2026, se espera que su rol tenga un gran impacto en la cinta, misma que marcaría un nuevo capítulo dentro del cine de superhéroes.

¿En qué películas participará Scarlett Johansson este 2026?

Tras haber protagonizado la película de “Jurassic World Rebirth", misma que fue uno de los éxitos de este 2025 este verano, se confirmó hace unos que Johansson tendrá el protagónico de una nueva versión de “El Exorcista”, dejando en claro sus ambiciones para este año entrante.

Aunque se ha planeado que las grabaciones de The Batman Parte 2 inicien en primavera, esto significa la continuidad de la actriz quien fuera Natasha Romanoff (Black Widow) en grandes proyectos y franquicias.