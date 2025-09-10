La vez que el activista Charlie Kirk apareció en South Park y fue imitado por Eric Cartman

Esta fue la vez en que el activista y fundador de Turning Point USA (TPUSA) y simpatizante de Trump, apareció en la temporada 27 de South Park en el capítulo titulado “Got Nut”, donde fue imitado por el siempre controversial Eric Cartman.

En esta última temporada Eric Cartman realiza una parodia al estilo y actitud de Kirk, mostrando ciertos tonos agresivos al hablar ofreciendo debates en campus universitarios donde mencionó algunas de las polémicas frases del activista.

¿De qué trata el capítulo de South Park donde imitan a Charlie Kirk?

Además de replicar las conductas del fundador de TPUSA, el programa de South Park satiriza sobre el “master debater”, donde Cartman compite con Clyde, quien ha lanzado un podcast con su mismo estilo, iniciando una competencia entre estos dos llevándolos a situaciones incómodas dignas de este show.

Al final del capítulo, se hizo la entrega del reconocimiento ficticio nombrado “Charlie Kirk Award for Young Masterdebaters” (Premio Charlie Kirk para Jóvenes Maestros del Debate) en forma de parodia.

¿Cuál fue la reacción de Charlie Kirk?

De manera pública, Kirk compartió parte del capítulo en su cuenta de X, e incluso cambió por unos días su foto de perfil usando una de Cartman en su imitación, donde dijo que lo estaba viendo y lo describió como “hilarante” y le asignó con la “insignia de honor”.

Incluso comentó “Not bad, Cartman”, donde destacó una parte donde Eric toca algunos de los temas polémicos que Kirk debatía y comentó emojis de risa.

Esta tarde del 10 de septiembre, durante un evento en una universidad en Utah, Charlie Kirk fue víctima de una agresión con arma de fuego, en lo que se ha descrito en primeros reportes como un ataque directo, generando conmoción en Estados Unidos y el mundo entero.

En una ocasión el activista declaró: “Creo que vale la pena tener el costo de, desafortunadamente, algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda y proteger nuestros otros derechos dados por Dios. Ese es un trato prudente. Es racional.”

Esto es lo que sabemos sobre la nueva temporada de South Park

Esta temporada 27 estará conformada por 10 episodios, la cuál inició su emisión el 23 de julio de 2025 y se transmite de manera semanal o quincenalmente los días miércoles.

En esta última entrega se ha visto ha tocado temas polémicos en forma de sátira como el episodio de Donald Trump y Satanás, dándonos momentos icónicos en el mundo de las caricaturas.

