Por este motivo David Beckham fue nombrado como “Caballero” por la realeza inglesa:

Como si no se cansara de conseguir logros, este martes han nombrado a la leyenda del fútbol inglés, empresario, modelo y esposo de una Spice Girl: David Robert Joseph Beckham como “Sir” o mejor dicho: “Caballero” en español, condecoración de la realeza inglesa que ciertamente muy pocas personas llegan a conseguir.

Sir David Beckham consiguió este nombramiento debido a sus servicios "por sus servicios al fútbol y a la sociedad británica", donde ha destacado con sus obras benéficas pues ha colaborado durante dos décadas con la organizaciones dedicadas a las infancias y también ha participado en campañas para erradicar la malaria.

¿Cómo fue el nombramiento de David Beckham como caballero?

Beckham de 50 años, recibió la condecoración honorífica en su natal Inglaterra al ser nombrado como Caballero en una ceremonia realizada en el Castillo de Windsor, Londres.

El actual propietario del Inter Miami de la MLS fue acogido por el rey Carlos III, quien le entregó la medalla con motivo de sus contribuciones al deporte y a la sociedad por su compromiso con las causas de índoles humanitarias.

Acompañado de su esposa Victoria y sus padres, David recibió la distinción tras haber sido incluido en la lista de Honores de Cumpleaños del monarca a principios de año.

El Rey encabezó el evento y realizó el mítico toque con la espada en los hombros del ahora Caballero, para posteriormente entregarle la medalla de honor, tal como es esta tradición medieval.

¿Qué otras figuras del fútbol han sido declarados como caballeros?

La leyenda del Manchester United se ha unido al selecto club de figuras del fútbol inglés junto a Bobby Charlton, Alex Ferguson, Kenny Dalglish, Matt Busby, Stanley Matthews, Bobby Robson y Gareth Southgate.

Ante esto, Sir David Beckham declaró las siguientes palabras: "Todo lo que siempre he querido hacer es enorgullecer a mi familia. Mis padres y abuelos que siempre estuvieron ahí para mí e inculcaron los valores correctos de trabajo duro y respeto. Mi hermosa esposa que ha estado a mi lado durante los últimos 28 años, que ha sido mi mayor apoyo y mi hombro para llorar en tiempos difíciles... sin ella no habría tenido la vida que he tenido. Para mis hermosos hijos de los que estoy tan orgullosa y sé que este es un día orgulloso e inspirador para ellos también, son nuestra mayor alegría en la vida y mi inspiración cada día. Los quiero mucho a todos. Por fin mamá, papá, Victoria y mis niños pueden creer esto... Los quiero mucho a todos y gracias."