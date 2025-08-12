Próxima era de Taylor Swift en camino: Anuncia su nuevo disco The Life Of a Showgirl

Mientras dormíamos, la cantante Taylor Swift anunció en punto de las 12:12 A.M. del 12 de agosto su nueva era con el lanzamiento de su próximo disco “The Life of a Showgirl”, dejando en shock a todos los swifties del mundo.

El anuncio lo realizó en su participación en el podcast “New Heights”, el cual es realizado por su novio Travis y su cuñado Jason Kelce, dejándonos un momento para la historia, además de que informó que hay más detalles están en su página web.

En dicho programa, la cantante mostró -de manera censurada- la portada en lo que pareciera ser un vinyl de este próximo disco, el cuál venía en su característico maletín con las inscripciones “T.S.”.

Se espera que la cantante aparezca cómo invitada en “New Heights” este miércoles, donde quizá pueda dar más detalles de este nuevo álbum.

¿Qué más sabemos sobre este próximo lanzamiento?

El trabajo de estudio número 12 de Taylor Swift titulado “The Life of a Showgirl” ya se puede pre pre-ordenar a través de su página web oficial, donde ha anunciado el disco de vinyl con un precio de $29,99 dólares ($556.86 pesos mexicanos), el cassette con un valor de $19,99 dólares ($371 pesos mexicanos) y el CD con un póster, cuyo precio es de $12,99 dólares ($242 pesos mexicanos).

Los artículos que desees pre pre-ordenar serán enviados antes del 13 de octubre del 2025, de acuerdo con el sitio web, mismo que aclara que esa no es la fecha oficial del lanzamiento de este trabajo y tristemente explica que estos artículos sólo estarán a la venta para residentes de Estados Unidos.

Este disco llega una vez que Taylor concluyó su gira “The Eras Tour”, gira mundial que batió récords por su cantidad de boletos vendidos y como continuación de su último disco “THE TORTURED POETS DEPARTAMENT” el cuál salió el año pasado.

Por ahora no hay algún detalle exacto sobre el lanzamiento de este nuevo disco de Taylor Swift, aunque sus fans esperan mayor información en los próximos días.