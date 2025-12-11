Estos son los mejores videojuegos del 2025 según la Inteligencia Artificial
¿Estás de acuerdo con esta lista? ¡Según la Inteligencia Artificial estos han sido los mejores videojuegos del año!
Este jueves 11 de diciembre se estarán celebrando los tan esperados The Game Awards 2025 , la gala que premiará a los mejores videojuegos que han salido este año y es que precisamente para esta edición hay una muy reñida competencia, donde probablemente habrá polémica debido a los criterios de selección, aunque por ahora es bueno no adelantarse a ello.
Si bien, muchas veces el criterio de los expertos suele coincidir con el de el público, para esta lista le hemos preguntado a la Inteligencia Artificial cuáles han sido los mejores lanzamientos de este 2025, año en que hemos visto grandes títulos, dándonos una lista bastante sólida, misma que te podría ayudar a elegir un nuevo videojuego o que reconsideres alguno.
¿Cuáles fueron los mejores lanzamientos en videojuegos de este 2025?
De acuerdo con este listado, se han tomado como referencia los rankings de la prensa especializada, así como listas de críticas, opinión de usuarios y nominaciones de los Game Awards:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Blue Prince
- Death Stranding 2: On the Beach
- Split Fiction
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Battlefield 6
- Hades II
- Donkey Kong Bananza
- Monster Hunter Wilds
- Hollow Knight: Silksong
- Despelote
- The Talos Principle: Reawakened
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Monster Train 2
- The Roottrees are Dead
- Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
¿Cuándo son los The Game Awards 2025?
Si bien, tu prefieres una selección y crítica especializada, te recomendamos seguir nuestra cobertura de la premiación de The Game Awards 2025, pues en esta gala los críticos de videojuegos más destacados seleccionarán los mejores títulos y nosotros te compartiremos todos los detalles que necesitas saber.
Aunque ya hay algunos nombres que se posicionan como los “favoritos” a ganar en esta edición, todo puede pasar, así que te esperamos en punto de las 6:30 pm, donde por fin veremos los mejores títulos de este año, ¿Ya tienes algún favorito? Leemos tus comentarios.