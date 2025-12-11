⁠Estos son los mejores videojuegos del 2025 según la Inteligencia Artificial

Este jueves 11 de diciembre se estarán celebrando los tan esperados The Game Awards 2025 , la gala que premiará a los mejores videojuegos que han salido este año y es que precisamente para esta edición hay una muy reñida competencia, donde probablemente habrá polémica debido a los criterios de selección, aunque por ahora es bueno no adelantarse a ello.

Si bien, muchas veces el criterio de los expertos suele coincidir con el de el público, para esta lista le hemos preguntado a la Inteligencia Artificial cuáles han sido los mejores lanzamientos de este 2025, año en que hemos visto grandes títulos, dándonos una lista bastante sólida, misma que te podría ayudar a elegir un nuevo videojuego o que reconsideres alguno.

¿Cuáles fueron los mejores lanzamientos en videojuegos de este 2025?

De acuerdo con este listado, se han tomado como referencia los rankings de la prensa especializada, así como listas de críticas, opinión de usuarios y nominaciones de los Game Awards:



Clair Obscur: Expedition 33

Blue Prince

Death Stranding 2: On the Beach

Split Fiction

Sonic Racing: CrossWorlds

Battlefield 6

Hades II

Donkey Kong Bananza

Monster Hunter Wilds

Hollow Knight: Silksong

Despelote

The Talos Principle: Reawakened

Kingdom Come: Deliverance 2

Monster Train 2

The Roottrees are Dead

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

¿Cuándo son los The Game Awards 2025?

Si bien, tu prefieres una selección y crítica especializada, te recomendamos seguir nuestra cobertura de la premiación de The Game Awards 2025, pues en esta gala los críticos de videojuegos más destacados seleccionarán los mejores títulos y nosotros te compartiremos todos los detalles que necesitas saber.

Aunque ya hay algunos nombres que se posicionan como los “favoritos” a ganar en esta edición, todo puede pasar, así que te esperamos en punto de las 6:30 pm, donde por fin veremos los mejores títulos de este año, ¿Ya tienes algún favorito? Leemos tus comentarios.