Metacritic ya eligió a sus favoritos para ganar The Game Awards 2025 ¿Habemus GOTY?

A estas alturas ya todos conocemos la lista de nominados de The Game Awards 2025 y, como cada año, comenzó la guerra por saber quién se llevará el preciado GOTY. Aunque muchos fans aseguran que Clair Obscur: Expedition 33 es el ganador indiscutido; Metacritic tiene otra opinión… y sus números apuntan directo a Hades II.

Metacritic da su veredicto y revela a sus favoritos para ganar The Game Awards 2025

Si revisamos los últimos cinco años, el juego que ha obtenido la calificación más alta en Metacritic termina por coronarse como el Juego del Año en The Game Awards. Y en 2025, la secuela de Supergiant Games presume tener un 95, mientras que Clair Obscur se queda con 92. No es una diferencia abismal, pero históricamente es más que suficiente como para inclinar la balanza.

Los favoritos según Metacritic

Metacritic recopila cientos de reseñas especializadas, así que sus promedios suelen funcionar como un buen termómetro del sentir crítico. Si los ganadores se decidieran solo por calificación numérica, este sería el resultado en cada categoría:



Juego del Año (GOTY): Hades II

Mejor Indie: Blue Prince o Clair Obscur: Expedition 33

Mejor Indie Debut: Blue Prince o Clair Obscur: Expedition 33

Mejor Juego de Acción: Hades II

Acción/Aventura: Split Fiction

Mejor RPG: Clair Obscur: Expedition 33

Mejor Peleas: Mortal Kombat: Legacy Kollection

Familiar: Split Fiction o Donkey Kong Bananza

Estrategia/Simulación: Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles

Deportes/Carreras: Mario Kart World

Multijugador: Split Fiction

Móviles: Umamusume: Pretty Derby

VR/AR: Arken Age

Narrativa: Clair Obscur: Expedition 33

Dirección Artística: Hades II

Mejor Adaptación: The Last of Us – Temporada 2

Por el momento solo queda esperar la decisión final, la cual conoceremos el 11 de diciembre de 2025, cuando TGA vuelva a dominar la conversación gamer en todo el mundo.

