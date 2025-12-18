La imagen del cast de Mi Pobre Angelito que se hace viral a 35 años de su estreno: ¿Es real o IA?

¿El reencuentro que todos esperaban? Macaulay Culkin se reúne con Joe Pesci y Daniel Stern de Mi Pobre Angelito… O, al menos, eso parece. En las últimas horas se ha hecho viral una serie de imágenes que muestran al elenco de Mi Pobre Angelito a 35 años de su estreno. Las fotografías fueron compartidas por un restaurante de los Emiratos Árabes Unidos, Angel Cakes Dubai Hills Park, y muestran a Culkin, Pesci y Stern, compartiendo un postre mientras toman café; lo que ha levantado sospechas entre los internautas: ¿Es real o IA?

Las imágenes del reencuentro desatan un debate en redes sociales: ¿Es real o IA?

A medida que las imágenes se hicieron virales, la credibilidad en torno a ellas comenzó a ser cuestionada, pues hay quienes aseguran que las fotografías fueron generadas con Inteligencia Artificial (IA). Desafortunadamente, esto es cierto. Las imágenes compartidas por el restaurante no son reales. En la actualidad, el cast es mayor a lo que se muestra en las fotografías, por lo que sólo se trató de un invento de la panadería para atraer atención y, con ellos, algunos clientes.

Macaulay Culkin se reúne con el director Chris Columbus: estas son sus ideas para una nueva película de Mi Pobre Angelito

Si bien la reunión entre Macaulay Culkin, Joe Pesci y Daniel Stern resultó ser falsa, el famoso Kevin McCallister sí tuvo un encuentro con Chris Columbus, director de la cinta. La dupla participó en una sesión de preguntas y respuestas, en la que uno de los asistentes cuestionó al actor si estaría dispuesto a participar en una nueva película de la franquicia a 35 años de su estreno en cines.

Culkin no sólo respondió con asertividad, sino que también comenzó a dar ideas de cómo podría ser esta nueva trama. Entre sus planteamientos, destaca centrar el eje de la historia en la vida adulta de Kevin McCallister, quien es papá soltero y ahora lidia con los desafíos que conlleva la paternidad, pues su hijo cree que no le presta la atención suficiente.

“Estoy trabajando muy duro y no estoy prestando la suficiente atención; por lo que el niño está molesto conmigo. Luego, me quedo afuera de la casa y él no me deja entrar. Es él quien pone las trampas”, reveló el actor de ahora 45 años.

No te pierdas ‘Mi Pobre Angelito’ por Azteca 7: fecha y hora de transmisión

Si bien todos nos quedamos con las ganas de un reencuentro, aún puedes disfrutar de este clásico navideño. No te pierdas de Mi Pobre Angelito 1 y 2 este domingo, 21 de diciembre, en punto de las 8:00 p.m. por Azteca 7 y Azteca7.com.