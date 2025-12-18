¡Con este frío ni dan ganas de salir! Este fin de semana del 20 y 21 de diciembre de 2025 mejor disfruta de las mejores películas GRATIS

Esta semana el frío ha estado a todo lo que da, por eso creemos que ya es justo que te quedes en casa a disfrutar de las mejores películas gratis. Traemos para ti lo mejor del cine en Azteca 7; así que relájate y quédate en cama a disfrutar cada una de las películas. Ahora sí, llegó la hora de que conozcas todas las películas gratis que podrás ver sin salir de casa. Aquí te presentamos la lista de todo lo que podrás disfrutar este 20 y 21 de diciembre de 2025. ¡Ponte cómodo y disfruta!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana el 20 y 21 de diciembre de 2025 en Azteca 7?

El fin de semana, te esperan películas cargadas de mucha acción y diversión apoderándose de tu pantalla para que puedas disfrutar este fin de semana. Así que prepara tu botana favorita y toma nota de la programación de este fin de semana en Azteca 7:

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 20 de diciembre de 2025

Película: El Guardaespaldas - 3:15 PM

Un clásico te espera el próximo sábado. En el filme seguimos la vida de un agente del servicio secreto, ahora guardaespaldas, que encuentra el peligro y el amor cuando protege a una cantante.

Película: Crepúsculo La Saga: Amanecer Parte 1 - 6:15 PM

El amor que Edward y Bella sienten el uno por el otro se sella con la celebración de una gran ceremonia organizada por Alice. Durante la luna de miel, los recién casados tienen relaciones sexuales y Bella queda embarazada. El rápido crecimiento del feto, mitad humano, mitad vampiro, afecta gravemente a su salud, llevándola al borde de la muerte…

Película: Crepúsculo La Saga: Amanecer Parte 2 - 8:45 PM

Bella concluye su transformación a vampiro y ahora debe familiarizarse con su nueva condición. Con el nacimiento de Renesmee, la familia Cullen debe protegerse ante la amenaza de los Volturi, ya que existe una ley para los vampiros que prohíbe a todos los clanes convertir a niños.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 21 de diciembre de 2025

Película: El hijo de la máscara - 2:30 PM

Un dibujante y hombre de familia, Tim Avery, disfruta de una vida tranquila junto a su esposa, Tonya, su hijo y su perro. Cuando el curioso can encuentra la máscara de Loki, que tiene propiedades mágicas. Esto se convertirá en un caos con el perro y el hijo usando sus poderes.

Película: Entrenando a papá - 4:30 PM

Un famoso quarterback de la liga de fútbol americano descubre que tiene una hija de 7 años de una relación anterior. La vida de este tipo duro cambiará radicalmente.

Película: Mi pobre Angelito - 7:00 PM

El joven Kevin McCallister se porta mal la noche antes de ir de viaje a París, por lo que su madre le obliga a dormir en el ático. Al día siguiente y con todas las prisas, la familia va al aeropuerto y se olvida de Kevin. Entonces el niño se despierta solo en casa y cree que ha hecho realidad su sueño de vivir sin familia.

Película: Mi pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York - 9:15 PM

Kevin McCallister se separa de su familia en Navidad una vez más. En esta ocasión termina en Nueva York, donde disfruta de la ciudad y se hospeda en un hotel de lujo con la tarjeta de crédito de su padre. Todo era alegría hasta que se reencuentra con los mismos ladrones (Harry y Marv) que entraron a su casa, pero que en esta ocasión quieren robar una juguetería. Esto obliga a Kevin a usar su ingenio para defenderse y detener el golpe, todo esto mientras su familia lo busca desesperadamente.

¿Estás listo para disfrutar lo mejor del cine a través de Azteca 7?

