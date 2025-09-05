Desde Batman hasta Spider-Man: ¡Las películas de superhéroes para el 2026 y 2027!

Si en el 2025 disfrutamos de joyitas como lo fueron Superman y Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, el 2026 y 2027 prometen ser otro gran año para los fanáticos de las películas de superhéroes, y es que nos aguardan héroes como Spider-Man y Batman con continuaciones que no nos queremos perder.

Este es el calendario de lo que Marvel y DC ya ha anunciado para el 2026 y 2027

Dos de los estudios que más películas de superhéroes nos han brindado desde su creación, Marvel y DC, están listos para seguir brindándonos las historias más épicas de nuestros superhéroes favoritos, y es por eso que ya nos estamos anticipando a los estrenos que tendrán en el 2026 y el 2027.

Supergirl: Woman of Tomorrow

Protagonizada por Milly Alcock, la película de Supergirl es uno de los títulos que más expectativa ha generado, esto sobre todo desde que vimos un pequeño vistazo de Alcock como la prima de Superman en la entrega de James Gunn.

Supergirl: Woman of Tomorrow, se estrenará el 26 de julio del 2026.

Clayface

Si bien no hay muchísimos detalles respecto a esta película de DC, lo que conocemos hasta ahora es que el protagonista será Tom Rhys Harries, y se tiene mapeado que el primer teaser sea lanzado durante la San Diego Comic-Con 2026.

Clayface planea estrenarse el 11 de septiembre del 2026.

Spider-Man: Brand New Day

Tom Holland regresa al traje de Spider-Man después de haber estado trabajando en la Odisea de Nolan. En esta entrega veremos qué fue lo que sucedió con el superhéroe después de que todos se olvidaran de él, y después de las imágenes filtradas muchos ya están al borde del asiento por ver esta entrega.

Spider-Man: Brand New Day se estrenará el 31 de julio del 2026.

Avengers Doomsday

Uno de los títulos más ambiciosos de Marvel Studios, con un elenco impresionantemente grande y reconocido es Avengers Doomsday, la cual ha generado bastante expectativa desde hace ya varios meses y si bien fue ligeramente retrasada esperamos que su lanzamiento valga totalmente la pena.

Avengers Doomsday se estrena el 18 de diciembre del 2026.

Spider-Man Beyond The Spider-Verse

La historia de Miles Morales regresa a la pantalla grande después de varios años de espera, y es que esta franquicia ha sido categorizada casi como uno de los pilares de la animación en los últimos años, con soundtracks emocionantes y una historia con la que muchos se identifican, Spider-Man Beyond The Spider-Verse está casi cantada como una de las cintas más taquilleras para el 2027.

Spider-Man Beyond The Spider-Verse se estrena el 25 de junio del 2027.

Superman: Man of Tomorrow

Ya sabíamos que el universo de James Gunn en DC contaría con al menos una secuela, y recientemente el director confirmó nombre oficial y fecha de estreno para el Superman que ha revolucionado a toda una generación, en donde sabemos que veremos nuevamente a Lex Luthor.

Superman: Man of Tomorrow se estrena el 9 de julio del 2027.

The Batman Part II

Robert Pattinson volverá como el caballero de la noche, después de que se fue confirmada la finalización del guion y el inicio de la producción, The Batman Part II planea superar las críticas que tuvo la primera entrega, y si bien parece que no tendremos de regreso a Zoë Kravitz, parece que las cosas funcionarán bastante bien.

The Batman Part II se estrena el 1 de octubre del 2027.

Avengers: Secret Wars

La continuación de Avengers Doomsday llegará un año después de esta primera entrega donde veremos un conflicto multiversal. Si bien se desconoce la trama que desarrollarán, por obvias razones, las expectativas están altas para ver en qué terminará esta fase del MCU.

Avengers: Secret Wars se estrena el 17 de diciembre del 2027.