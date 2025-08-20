¡No estará en Batman 2! Jeff Sneider afirmó que este personaje no estará en la secuela

La secuela de Batman de Robert Pattinson ha revelado muy pocos detalles respecto a lo que podremos ver en la película, hasta ahora conocemos que sí por fin ya se terminó se escribir el guion, hecho que a su vez confirma que habrá una Batman 2 con el regreso de su actor principal. Pero ya comenzaron a surgir los rumores de aquellos quienes tal vez no regresen a las filmaciones, y muchos podrían estar muy tristes con esta noticia.

Jeff Sneider confirma quién no regresa para Batman 2

El programa The Hot Mic fue el que recibió esta exclusiva por parte del periodista Jeff Sneider, quien acudió a cubrir una rueda de prensa donde se encontraba nada más y nada menos que Zoë Kravitz. En ese evento el crew de Kravitz insistió a la prensa que no se le hiciera absolutamente ninguna pregunta respecto a Batman 2, pues: “No aparece en ella y no sabe nada”.

Estas declaraciones aumentaron fuertemente los rumores de que la hija de Lenny Kravitz no estaría presente en esta esperada secuela, dejando fuera de la historia a Selina Kyle, también conocida como Gatúbela, de esta continuación del caballero de la noche.

Sin embargo en esa misma entrevista para The Hot Mic Sneider aclaró que no sacáramos conclusiones precipitadas, pues él solo se estaba limitando a narrar un hecho que les había sucedido en una rueda de prensa, y que la verdad solo la saben apenas un puñado de personas quienes han sido aquellos que pudieron leer el guion para Batman 2.

Batman 2: ¿Ya tiene fecha de estreno?

Si bien Warner Bros. no ha querido soltar demasiada información respecto a lo que veremos, o no, en Batman 2, sabemos que Matt Reeves estaría regresando como el director después del excelente trabajo que realizó en la primera entrega. También sabemos que el estreno está planeado para octubre del 2027, si es que todo sale conforme los planes.

En esta secuela seguiremos conociendo Ciudad Gótica, y veremos a Robert Pattinson repetir su papel como el Caballero de la Noche, junto a Jeffrey Wright como el Comisionado Gordon, Andy Serkis como Alfred Pennyworth y Colin Farrell como el Pingüino.