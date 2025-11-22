Eugenio Derbez da POLÉMICA opinión sobre la película de Frankenstein de Guillermo del Toro

La Película de Frankenstein de Guillermo del Toro ha sido todo un éxito y con ello las opiniones en su mayoría han sido muy positivas. Sin embargo, quien dio una polémica declaración sobre la cinta del cineasta mexicano fue Eugenio Derbez, quien a través de sus redes sociales compartió una serie de fotografías, con Oscar Isaac (Doctor Frankenstein), con quien trabajó hace varios años.

“Antenoche vimos Frankenstein de Guillermo del Toro, y aún no se me sale del alma. Guillermo logró algo único: darle a un ´monstruo´ una humanidad tan profunda, tan desgarradora, que termina siendo más humano, que el 90% de los que habitamos este planeta y que decidimos ser ´seres humanos´. Y ahí vimos también ese toque mexicano, ese corazón que los latinos le ponemos a nuestras películas, que hacen que se estruje el pecho, tal como lo hacían aquellas películas de la Época de oro del cine mexicano”, escribió el actor mexicano.

¿Cuáles son las películas que ha dirigido Guillermo del Toro?

1993 - Cronos

1997 - Mimic

2001 - El espinazo del diablo

2002 - Blade 2

2004 - Hellboy

2006 - El laberinto del fauno

2008 - Hellboy 2: El ejército dorado

2013 - Los Simpson-Temporada 25 (capítulo 2)

2013 - Pacific Rim

2014 - The Strain-Temporada 1 (episodio 1)

2015 - La cumbre escarlata

2015 - The Strain-Temporada 2 (episodio 1)

2017 - La forma del agua

2019 - Carnival Row-Temporada 1

2021 - El callejón de las almas perdidas

2022 - El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro-Temporada 1

2022 - Pinocho de Guillermo del Toro

2023 - Carnival Row-Temporada 2

2024 - The Buried Giant

2025 - Frankenstein



¿Cuándo se estrena la segunda parte de Frankenstein?

Guillermo del Toro tuvo una entrevista en Variety donde negó que el proyecto del Monstruo tuviera en un futuro una miniserie, sin embargo reveló que sí tiene planes para que la cinta tenga una segunda parte. Por otro lado, el cineasta dijo que, desde muy joven quería adaptar la novela de Mary Shelly, especialmente luego de ver los filmes que ya estaban hechos.