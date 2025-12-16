TODO lo que debes saber sobre la nueva exposición de Godzilla GRATIS en la CDMX

Por fin se ha inaugurado la gran exposición sobre uno de los monstruos gigantes más icónicos de todos los tiempos... Así es, hablamos de Godzilla y de las increíbles experiencias inmersivas que podrás vivir en la Ciudad de México totalmente GRATIS durante la estadía de su exhibición.

“El Rey de los Monstruos” contará con toda una exposición dedicada a él, donde además de apreciar una gran colección de maquetas de este, podrás comprender el por qué es uno de los personajes de la cultura pop más emblemáticos de todos los tiempos.

¿Dónde está la exposición de Godzilla en CDMX y cuáles son sus horarios?

La exposición “Godzilla La Sombra Atómica” se encuentra en el Museo Casa de Carranza, el cuál se encuentra en la calle Río Lerma 35 esq. Río Amazonas en la alcaldía Cuauhtémoc.

Además se ha informado que estará disponible para visitar de martes a domingo en un horario de 10:00 am a 5:00 pm y se ha confirmado que estará hasta el 1ro de marzo del 2026, por lo que tendrás buen tiempo para no perderte de esta experiencia.

¿Qué habrá en la Exposición de Godzilla?

Esta experiencia inmersiva es una de las más completas en su ámbito, donde podrás encontrar instalaciones con una temática inmersiva, maquetas, esculturas y demás bocetos de lo que ha sido el arte en la realización de Godzilla.

Además, de acuerdo al cronograma de actividades, podrás encontrarte con talleres, por lo que es importante estar al pendiente de las redes del museo.

¿Cuál es el origen de Godzilla?

Su primera aparición fue en la película Godzilla, producida por los estudios Tōhō, donde se le atribuye su creación a Tomoyuki Tanaka, Ishiro Honda, Eiji Tsuburaya y Akira Ifukube, aunque a través de los años esta versión ha tenido varios protagonistas.

Se puede decir que Godzilla es un dinosaurio mutante, quien comúnmente salva al mundo pero también suele atacar, por lo que es considerado como antihéroe.

Es uno de los monstruos más conocidos en todo el mundo y una de las figuras más reconocidas del cine japonés, además de ser el más importante del subgénero kaijū, el que deriva del género tokusatsu.

