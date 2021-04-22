FOTOS | Famosos que aparecieron en Hawaii 5.0 y no te diste cuenta.

La serie Hawaii 5.0 protagonizada por Alex O’Loughlin y Scott Caan, ha sido tan exitosa y se ha convertido en una de las favoritas de acción, que varios famosos no se han podido resistir a participar en algún capítulo.

A lo largo de sus 10 temporadas, esta producción ha reclutado a grandes estrellas como la supermodelo Kendall Jenner, el famoso actor Terrance Howard y hasta a Chuck Norris, para que aparecieran ya sea en pequeños papeles, cameos o hasta siendo los protagonistas.

El cantante Nick Jonas con su cara de inocencia, dio vida a Ian Wright, un sociópata que hackeó varias líneas de seguridad en toda América y que puso en aprietos a Steve McGarrett y Daniel Williams.

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La guapa integrante de la familia más famosa de la televisión, Kendall Jenner tuvo una pequeña aparición como la encargada de una tienda, quien ayuda a Danno a encontrar el vestido ideal para Grace.

Ziggy Marley, hijo del legendario Bob Marley, tuvo su debut en la actuación en Hawaii 5.0, donde interpretó a Bones, un inmigrante jamaiquino capaz de conseguirle una residencia americana a cualquiera que lo necesitara.

Por su parte, la estrella de la serie “Empire”, Terrence Howard interpretó a un fantasma del pasado de Danno cuando era policía de New Jersey, parece que eso de ser villano se le da bastante bien.

Uno de los favoritos, Terry O’Quinn, famoso por su papel en la serie “Lost” dio vida a un Seal de la Marina retirado que ayudó a Danno y McGarrett a detener la propagación de un virus mortal.

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Sin embargo, la cuarta temporada fue la que más sorpresas tuvo, pues contó con las actuaciones de Melanie Griffith encarnando a Clara Williams, la madre de Danno, mientras que Daryl Hannah ( Kill Bill) fue la agente inmobiliaria Cherie Tranton y Rebecca De Mornay (La mano que mece la cuna) fue Barbara Cotchin, invitada a una boda en la que ocurre un asesinato.

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No te puedes perder Hawaii 5.0 de lunes a jueves por la pantalla de Azteca 7.