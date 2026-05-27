Arthur Schopenhauer, filósofo alemán: “La única forma de existencia es el momento presente, que es también la posesión más segura, aquella que nadie nos podrá arrebatar jamás”

Mucho antes de que concepto “vivir el aquí y ahora” se popularizara en redes sociales, el filósofo aleman Arthur Schopenhauer ya reflexionaba sobre la importancia del presente y la naturaleza del sufrimiento humano, el pensador que fue reconocido por su visión pesimista de la vida creía que gran parte del dolor de las personas provenía de los deseos, las preocupaciones y la constante insatisfacción. Sin embargo, entre sus pensamientos también dejó frases profundamente humanas que invitan a valorar aquello que realmente poseemos, como el instante actual.

Entre las frases más destacadas del filósofo alemán sobre su pensar y disfrutar el momento está: “La única forma de existencia es el momento presente, que es también la posesión más segura, aquella que nadie nos podrá arrebatar jamás”, sus palabras dejan una reflexión que continúa vigente.

¿Qué significa la frase de Arthur Schopenhauer?

Con esta idea, Schopenhauer plantea que el pasado ya no existe y el futuro todavía es incierto. Lo único verdaderamente real es el presente, asimismo, para el filósofo las personas suelen vivir atrapadas entre la nostalgia y la ansiedad, olvidando que el único momento que pueden experimentar y controlar es el ahora.

La frase del pensador fue plasmada dentro de sus reflexiones filosóficas sobre la existencia humana y el sufrimiento, temas centrales en obras como: “El mundo como voluntad representación” ya que su pensamiento estaba influenciado por corrientes filosóficas orientales y por la idea de que el deseo constante genera frustración, por eso, aprender a valorar el presente significaba una forma de encontrar calma dentro de una vida marcada por la incertidumbre.

¿Por qué la frase de Arthur Schopenhauer impacta tanto en la actualidad?

Al estar en una sociedad dominada por las redes sociales, la inmediatez y la presión constante por producir o alcanzar metas, la reflexión de Schopenhauer parece más actual que nunca debido a que muchas personas viven preocupadas por el futuro, pendientes de la aprobación externa o comparando sus vidas con la de otros, mientras que el presente pasa desapercibido.