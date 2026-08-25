El mundo de la filosofía es un viaje muy enriquecedor para quienes deciden abordarlo. Esto no solo hace referencia al despertar que supone el comprender que podemos cuestionar todo lo que nos rodea y reflexionar sobre los temas más diversos.

Noticias Ciudad Juárez del 24 de agosto 2026

La otra parte del viaje se nutre de las enseñanzas que dejaron los grandes filósofos de la historia, quienes sentaron las bases de la disciplina que conocemos hoy. Entre estos pensadores se encuentra Confucio, un intelectual chino, fundador de la escuela del confucianismo y un referente académico y cultural de este país, según la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

¿Qué lugar ocupa Confucio en la filosofía mundial?

Diversas fuentes bibliográficas sitúan a Confucio en la cúspide del pensamiento universal como la figura fundacional del humanismo oriental, equiparable en trascendencia e impacto histórico a filósofos de la Antigüedad clásica como Sócrates, Platón o Aristóteles.

Investigadores de la Universidad de Harvard destacan que su legado trasciende el ámbito ético e intelectual, consolidándolo como el principal arquitecto del código moral y social que ha estructurado a las sociedades de Asia Oriental durante más de dos milenios.

¿Qué tenía de especial el pensamiento de Confucio?

A diferencia de las corrientes metafísicas de Occidente, la propuesta de Confucio no buscaba indagar en la naturaleza del cosmos, sino articular un sistema de convivencia armónico donde la virtud personal se reflejara de manera directa en la estabilidad de la comunidad global.

Desde la Universidad de Oxford señalan que la gran innovación de Confucio fue secularizar la noción del deber ya que desvinculó la virtud de los mandatos teológicos para redefinirla como un aprendizaje activo, guiado por la empatía, la autorreflexión y el cultivo filial.

¿Qué cambios introdujo Confucio en China?

Confucio revolucionó la estructura socio-política de la antigua China al democratizar la educación y promover la meritocracia por encima de los privilegios hereditarios de la aristocracia, de acuerdo con artículos de la Universidad de Pekín.

Desde esta casa de estudios precisan que el modelo pedagógico del filósofo chino rompió la exclusividad de las clases nobles al afirmar que el valor y la aptitud de una persona se derivan de su esfuerzo intelectual y moral, no de su linaje.

Confucio y una frase sobre el autoconocimiento

Palpar todo esto es posible al tomar contacto con las premisas de Confucio. “Nadie te detestará si eres riguroso contigo y suave cuando corrijas a los otros” es una de las grandes frases del pensador chino con la que propone que el autocontrol y la empatía son las claves para mantener relaciones armónicas y evitar la enemistad.

Esta frase nos demuestra que exigirnos altos estándares con autodisciplina demuestra integridad y genera admiración. Al mismo tiempo, corregir a los demás con tacto y empatía fomenta el aprendizaje sin provocar resentimientos.

En la actualidad, esta premisa de Confucio tiene plena vigenciay puede aplicarse en el ámbito profesional o cotidiano, ya que se traduce en ofrecer retroalimentación constructiva en privado, señalar soluciones en lugar de culpas y liderar con el ejemplo antes de juzgar los fallos de los demás.