Hermann Hesse, filósofo alemán: “Aprende lo que hay que tomarse en serio y ríete del resto”

Hermann Hesse fue un célebre filósofo y escritor que en sus obras tocó temas como la autoconsciencia, la identidad, la naturaleza humana, la dualidad y el discernimiento. Sobre este último aspecto, se le atribuye una sabia frase que nos puede ayudar en el cuidado de nuestra salud mental: "Aprende lo que hay que tomarse en serio y ríete del resto".

A continuación te explicamos lo que el filósofo alemán quería decir y cómo se puede aplicar su conocimiento.

La frase de Hermann Hesse que habla de discernir para cuidar nuestra salud mental

Como explica la plataforma de inspiración y superación Elevate Society, la frase de Hermann Hesse nos puede ayudar a encontrar otra perspectiva para las complejidades de la vida, la cotidianidad y las cuestiones que merecen que depositemos nuestras energías en ellas.

Por un lado, el filósofo invita a darle el peso necesario a ciertos aspectos de la vida; puede tratarse de asuntos de crecimiento profesional, relaciones afectivas o responsabilidades personales. Se trata de las cosas que importan en la gran escala de las cosas, con respecto a tu vida.

Por otro lado, la frase enfatiza en la importancia de tomarse con ligereza y humor las absurdidades que tiene la vida. Se trata de recordar que no podemos cambiar muchas cosas y a veces no tiene sentido preocuparnos por algo de lo que no tenemos certeza ni injerencia. En ese momento, la risa puede ser un arma muy poderosa.

Cómo se puede aplicar la frase de Hermann Hesse: "Aprende lo que hay que tomarse en serio y ríete del resto"

La frase de Hermann Hesse puede aplicarse fácilmente en nuestra vida diaria y en nuestras metas tanto a corto como largo plazo. Por ejemplo, algo que debe tomarse en serio es nuestro trabajo, día con día; tal vez tú mismo te pones una meta cuantitativa o cualitativa diaria, y a ésta le debes poner seriedad, importancia y energía. No es algo que se deje "a la suerte" ni con lo cual estemos jugando, pues a largo plazo puede afectarte.

En cambio, si en camino a tu trabajo te topaste con una manifestación y tardaste más de lo esperado, ese es un asunto del cual "reírte". No puedes cambiarlo, no pudiste preverlo y puede no tener mayor repercusión en tu vida; por lo tanto, no tiene sentido dedicarle demasiado tiempo y energía a quejarte o lamentarte por ello.

Por qué obtuvo Hermann Hesse el Premio Nobel

El filósofo alemán-suizo Hermann Hesse ganó el Premio Nobel de Literatura en 1946. El autor de "Demian" y "El lobo estepario" obtuvo el reconocimiento por "sus inspirados escritos que, siendo crecientes en audacia e incisión, ejemplifican los ideales clásicos humanitarios y altas cualidades de estilo".