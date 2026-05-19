Herman Hesse, filósofo alemán: “Cuando odiamos a alguien, odiamos en su imagen algo que está dentro de nosotros”
El destacado filósofo, poeta y novelista dejó un gran legado a través de sus obras y frases que hoy en día siguen siendo estudiadas.
Herman Hesse fue el ganador del Premio Nobel de Literatura en 1946 y una destacada figura en la literatura europea del siglo XX. A lo largo de su carrera se dedicó a explorar temas basados en la espiritualidad, el psicoanálisis y la búsqueda de la identidad. Realizó numerosas obras y dejó grandes frases que actualmente continúan siendo objeto de estudio. Una de esas frases fue “Cuando odiamos a alguien, odiamos en su imagen algo que está dentro de nosotros", en esta ocasión te decimos cuál es el significado detrás de estas palabras.
¿Qué quiso decir Herman Hesse con la frase "Cuando odiamos a alguien, odiamos en su imagen algo que está dentro de nosotros"?
Sin duda esta frase, la cuál forma parte de la obra “Demian” de Hesse ha tenido diversos significados por parte de muchos estudiosos de la materia. De acuerdo con el pensador lo que una persona juzga, critica o simplemente no aprueba de otra ya sea en forma de ser, pensamiento, actitudes, comportamiento, entre otras, está relacionado directamente con la persona que emite el juicio o la crítica negativa. De acuerdo con la psicología de Geslast detrás de los comentarios y críticas a otras personas puede haber un rechazo a uno mismo. Esta frase invita a la reflexión ya que tomando en cuenta la frase del pensador alemán esto genera una especie de “espejo” ya que la molestia de lo que otros son genera una expresión de lo que nosotros podemos ser. Incluso Carl Jung se refiere a esto como “sombra” lo que significa “todo lo que el ego rechaza por considerarlo inaceptable, inmoral o incompatible con la imagen que queremos proyectar al mundo, quedando oculto en el inconsciente” .
Obras y frases de de Herman Hesse
Herman Hesse dejó grandes obras que actualmente son consideradas unas de las más importantes y reconocidas como Demian (1919), Siddhartha (1922), El lobo estepario (1927) y El juego de abalorios (1943). Por otro lado, el reconocido pensador dejó grandes frases que hoy en día siguen generando reflexión y análisis como las siguientes:
- Hay millones de facetas de la verdad, pero una sola verdad
- Como cuerpos, todos somos solteros, como almas, nadie lo es
- El pájaro pelea hasta que consigue salir del huevo. El huevo es su mundo. Todo ser viviente debería intentar destruir el mundo
- La eternidad es un mero instante, lo suficientemente largo como para bromear sobre ella
- La felicidad es un ‘cómo’, no un ‘qué’. Es un talento, no un objeto
- La vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, el intento de un camino, el esbozo de un sendero
- Cuando odiamos a alguien, odiamos en su imagen algo que está dentro de nosotros
- El conocimiento puede ser transmitido, pero no la sabiduría
- La divinidad está en ti, no en conceptos o en libros